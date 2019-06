Jordi Ballart: «No volem fer política nacional ni obrir franquícies a cap altre municipi»

Jordi Ballart explica els projectes que tenen amb ERC-MES. Foto: Adrià Costa

Jordi Ballart, durant l'entrevista amb NacióDigital. Foto: Adrià Costa

Jordi Ballart amb l'escut de Terrassa. Foto: Adrià Costa

Hem aconseguit trencar la política de blocs i el tradicional "ou ferrat" de Terrassa on al centre hi havia una tendència més nacionalista i a la perifèria uns barris socialistes

Jordi Ballart assumeix el càrrec amb molta responsabilitat davant la nova etapa política a Terrassa. Foto: Adrià Costa

Jordi Ballart a l'Ajuntament de Terrassa. Foto: Adrià Costa

Qüestionari breu:



- Seguirà fent truites? Sí, i tant, no sé si tindré massa temps d'anar a cases de gent a fer-les però intentaré fer-ne i com sempre explicar-ho a les xarxes socials.



- Amb qui aniria a fer una cervesa? Alfredo Vega (PSC), Javier González (Cs) o Miquel Sàmper (JxT)? Amb el Miquel Sàmper perquè vam governar una època junts i tenim una bona relació que no hem perdut quan vaig marxar.



- Quin és el seu racó preferit de Terrassa? La plaça de la Bòbila Segués que està molt a prop d'on vaig néixer, i em porta molts records, quan puc m'escapo per allà.



- Quina emoticona fas servir més per WhatsApp? El dit polze aixecat.



- Ha tingut temps de contestar tothom que l'ha felicitat per la victòria? Encara no, en tinc més de mil de felicitacions, però ho aniré fent. Però jo seguiré gestionant les meves xarxes.



- Què creu que serà el més difícil del mandat? Serà intentar que el context general no acabi afectant la política municipal. Som dos partits que tenim molt clar quin és el camí de la política municipal.



- I el menys complicat? El fet de tenir un govern amb majoria absoluta dona molta tranquil·litat i molta calma. S'agilitzaran projectes i serà més fàcil fer política i governar.



- Ha parlat amb Lluís Puig o Josep Rull? Amb el Lluís sí que ens hem intercanviat

WhatsApps, amb el Josep no hi he parlat.

Jordi Ballart fa un parell de setmanes que torna a ser l'alcalde de Terrassa. Aquesta vegada però, ho fa amb la candidatura independent i de vocació terrassenca, Tot per Terrassa (TxT), amb la qual va obtenir 10 regidors a les municipals del 26 de maig . El partit de Ballart va ser la sorpresa dels comicis: va aconseguir desbancar el PSC -el seu partit fins fa dos anys- després de 40 anys de governs socialistes a la ciutat.Ara, amb un pacte de govern amb ERC-MES , Ballart encara un mandat de canvi amb una majoria absoluta que dona al govern estabilitat i fortalesa per als pròxims quatre anys. No obstant això, trencar amb les dinàmiques socialistes de les últimes dècades a la tercera ciutat de Catalunya no serà una tasca fàcil. Un dels primers canvis visibles del nou govern ha estat la creació d'una àrea anomenada Cicles de la vida o una regidoria de Rieres per afrontar la seva transformació, així com una altra de Benestar animal. En una entrevista amb, Ballart sosté que el més complicat del mandat serà "intentar que el context general no acabi afectant la política municipal".- Haver fet a Terrassa un projecte plural i transversal que va molt més enllà dels temes nacionals ha tingut èxit. Hem aconseguit trencar la política de blocs i el tradicional "ou ferrat" de Terrassa, on al centre hi havia una tendència més nacionalista i a la perifèria uns barris socialistes. A TxT les decisions no les prenem ni a Barcelona, ni a Madrid ni a Brussel·les, sinó a Terrassa.- Terrassa ha sigut sociològicament un reflex de què és Catalunya i estem veient que el que està de moda són els extrems, els blocs i les etiquetes, i nosaltres hem superat tot això i hem posat sobre la taula els valors i una forma de governar diferent, defugint de les estructures de partit i del clientelisme, i apostant per la proximitat, per l'amor.- És un pacte que és conseqüència lògica dels resultats electorals. Som les dues úniques forces que creixem. Tot per Terrassa (10) regidors i ERC-MES (5), que juntes sumem 42.000 electors. Som dues forces progressistes que prioritzem per damunt de tot temes locals i que ens complementem molt bé. L'aritmètica local va determinar que era l'únic pacte possible i que ens garantia aquest govern progressista, fort i estable.- Va ser molt fàcil perquè, des del primer moment, vam generar molta confiança personal i política i vam enfocar el cartipàs d'una manera diferent. No hem fet un cartipàs basat en quotes de partit sinó basat en els perfils de cada un dels regidors. - Jo sóc alcalde i no regidor i al final la meva funció és de coordinar, dirigir, exercir el lideratge amb els temes que requereixin. L'alcalde estarà amb tots els temes. A més també és diferent quan es governa amb minoria -que, per necessitat, l'alcalde ha d'assumir algunes àrees- que quan es fa amb majoria absoluta, on l'alcalde ha de tenir una visió més global.- Són persones que venen de diferents àmbits professionals i de diferents punts de la ciutat i creiem que això és un valor afegit al nostre projecte. Polítics que no són professionals però que coneixen molt bé els seus sectors. És veritat que els primers dies és difícil perquè hi ha unes dinàmiques, unes inèrcies de l'administració i també demanem, en els casos de regidors i regidores nous, que hi hagi paciència per part de les forces de l'oposició i que ens deixin aquests 100 primers dies. A mi entenc que no me'ls han de donar. De fet, ja estic veient que no ho fan, però com a mínim a la resta de regidors sense experiència.- El que volem és que la proximitat impregni totes les polítiques i tots els regidors que faran algunes hores al despatx però que sobretot estiguin prioritàriament al carrer escoltant a la gent i si pot ser seguir fent el porta a porta. De fet, tant els exregidors Lluïsa Melgares com el Noel Duque ja estaven bolcats a fer reunions amb els veïns i això és la personalitat de la gent de la llista.- Amb molts nervis i molta responsabilitat. Vam adonar-nos del que havíem aconseguit, que no ens ho esperàvem gens el dia que vam començar a parlar de projecte en un bar de manera molt informal. No ens hauríem arribat mai a imaginar el moment del ple d'investidura. I encara no ens ho acabem de creure.- No. La nostra intenció és fer política municipal. Evidentment, estem disposats a explicar el que hem fet però aquest model concret de Tot per Terrassa, com que té molta personalitat pròpia i està molt arrelat a la ciutat, és difícil que es pugui copiar. Hi ha altres municipis que s'han interessat, com Sabadell o Rubí, ens pregunten la clau de l'èxit i fins i tot ens diuen que els agradaria fer franquícies nostres a altres llocs i nosaltres els diem que la recepta de l'èxit és l'autenticitat, que s'adapti la realitat en un municipi.- No ens ho esperàvem gens i en aquestes administracions podem exercir d'influència, fins i tot a la Diputació podríem arribar a estar al govern format per ERC i els comuns, però fer política més enllà de Terrassa no és el nostre objectiu principal. Tot per Terrassa es queda a Terrassa, va néixer, creixerà i envellirà a Terrassa. No tenim voluntat ni de fer política nacional ni d'obrir franquícies a cap altre municipi. En el cas del Consell Comarcal estem parlant amb tots els partits, hem tingut trobades amb el president en funcions del PSC.- ERC i comuns, també per deferència amb el pacte que hem fet a Terrassa.- No, no en tinc cap intenció.- M'he trobat molta gent amb la qual havia treballat i això et genera una confiança i complicitat i ho fa més fàcil.- Primer, el que hem de fer és culminar la reorganització interna de l'ajuntament. Si volem una ciutat ben governada, cal que l'ajuntament sigui del segle XXI. És quelcom que potser no té molt interès per la ciutadania però que és imprescindible. Això ho tancarem després de la Festa Major.En tema de neteja hem de fer una mirada molt clara per saber què està passat a Eco-Equip, si fa falta revisarem protocols d'actuació, temes de recursos humans, tancar el contracte programa, i veure la possibilitat d'introduir sistemes de recollida diferents depenent de la tipologia dels barris com el porta a porta o els contenidors soterrats.- La seguretat també és una preocupació que té la gent i la policia de barri dona confiança i seguretat a la gent. És aquella persona que entra a les botigues, parla amb la gent i que els veïns tenen el seu telèfon. Aquesta figura és imprescindible i aquest setembre la recuperarem amb la incorporació de 15 nous policies.- Ho estem acabant de tancar però la idea és que siguin més aviat de districte. Aquesta serà la primera fase que culminarà amb la incorporació dels 45 efectius previstos pel pròxim any.- Pel que fa al transport públic el que hem de resoldre en les pròximes setmanes és el model, el govern anterior va engegar la licitació per tal de mantenir la privatització del transport públic i nosaltres no és que el vulguem municipalitzar però volem valorar si tècnicament i econòmicament és viable fer-ho.- Nosaltres també, políticament i ideològicament defensem aquest model, ara bé, abans volem tenir els informes i la certesa que és viable. Si tot va bé avançarem cap aquest procés de municipalització i a partir d'aquí podrem introduir les millores com aquesta gratuïtat, que la considerem una necessitat molt clara perquè la gent no va a l'hospital per gust.- La relació, de moment, és difícil i ho hem de reconèixer però la voluntat és d'establir ponts. De fet va haver-hi una reunió on ni Alfredo Vega ni jo hi érem per començar a parlar. Volem que hi hagi una relació normal entre govern i el principal partit a l'oposició i els grans temes de ciutat com el gran pacte que volem fer per la protecció del comerç de proximitat, la modificació del POUM o la transformació de les rieres, volem que el PSC també en formi part.- M'han felicitat algunes persones del PSC i alguns dirigents a títol individual. Alfredo Vega no directament, però sí que ho va fer públicament la nit electoral.- No ho sé, però desitjaria que no. Sembla que de moment costa dirigir la derrota però espero que això sigui temporal i que tots ens situem en el nostre paper i ens puguem restablir en les vies de diàleg. Que es faci una oposició útil i constructiva.- Li vaig enviar la carta per demanar-li la reunió divendres passat concretament per parlar amb ell del greuge de la zona tarifària, que afecta moltes persones. Demanem la màxima implicació del president de la Generalitat. Volem tenir la garantia i la certesa que quan s'implanti la T-Mobilitat s'acabin les corones tarifàries. No descartem tampoc anar al Síndic de Greuges.

