Òscar Fernández substitueix temporalment Mònica Terribas a «El matí de Catalunya Ràdio»

Òscar Fernández serà l'encarregat de substituir Mònica Terribas al capdavant d'El Matí de Catalunya Ràdio. El presentador del Catalunya Migdia assumirà de forma immediata el timó del programa insígnia de l'emissora pública mentre la periodista, que s'ha vist obligada a apartar-se de l'antena des d'aquest dijous per "problemes familiars", no s'hi pugui reincorporar.Catalunya Ràdio va anunciar ahir la baixa de Terribas i va demanar respecte per la seva intimitat i la de la seva família. Mentre Fernández s'encarregui de pilotar la franja matinal, Carlos Baraibar farà tàndem amb Empar Moliner al capdavant del programa informatiu del migdia.No serà la primera vegada que Òscar Fernández saludi els oients de l'emissora a primera hora, ja que havia estat presentador de la versió d'estiu d'El Matí de Catalunya Ràdio. El relleu de Terribas suma una dilatada trajectòria en antena, primer en programes esportius i després com a presentador de formats d'informació general.

