Barcelona convocarà el Govern i l'Estat per declarar l'emergència climàtica

La tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha avançat aquest divendres que el consistori convocarà una taula per declarar l'emergència climàtica a Barcelona. Sanz ha avançat que la convocatòria es farà extensiva al Govern, l'Estat, tots els grups municipals del consistori i entitats.Sanz no ha detallat les mesures concretes que podrien acompanyar la declaració d'emergència climàtica però ha esbossat algunes de les matèries que l'Ajuntament vol abordar en la reunió entre administracions. Per exemple, la Zona de Baixes Emissions i les restriccions a vehicles contaminants, els refugis climàtics o l'ús de plàstics. L'objectiu de la declaració d'emergència climàtica és definir mesures concretes i conjuntes contra l'escalfament global.L'Ajuntament espera que la trobada pugui celebrar-se durant la primera quinzena de juliol i Sanz ha expressat la seva confiança en poder disposar d'un pla conjunt contra l'emergència climàtica el 2020.L'anunci de convocatòria de la taula ha arribat després que aquest dijous la número dos de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, exigís al govern municipal la declaració d'emergència climàtica.

