La víctima de «la Manada», per carta: «Per fi s'ha acabat»

"Després de gairebé tres anys, aquest procés per fi ha acabat. Ha estat llarg, intens i, sobretot, esgotador. El pitjor no va ser la situació viscuda, sinó tot el que va venir després". Així comença una carta de la víctima de la Manada que ha publicat aquest divendres en exclusiva El programa de Ana Rosa de Telecinco . Són les seves primeres paraules després que el Suprem hagi condemnat els violadors a 15 anys de presó La víctima explica que, de mica en mica, va recuperant "el timó" de la seva vida i que, vist el resultat del procés judicial, ha valgut la pena tot el patiment posterior. En la mateixa missiva dedica unes sentides paraules d'agraïment a "aquell jutge d'instrucció que mai va dubtar" i a la resta de fiscals, metges, policies i psicòlegs que han estat al seu costat en els darrers anys."Jo no soc cap heroïna, la força per continuar, moltes vegades, m'ha arribat de tot l'escalf i el suport que he tingut en aquest camí", continua la carta. La víctima aprofita també per recordar que "la lluita segueix" i que moltes agressions sexuals s'han saldat amb la vida de moltes dones. "Recordeu, expliqueu-ho, no els deixeu guanyar a ells", conclou.

