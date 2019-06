VÍDEO L'espectacular demolició del pont Morandi de Gènova

Gênes: les images du dynamitage du pont Morandi pic.twitter.com/bbyINdbCKG — BFMTV (@BFMTV) 28 de juny de 2019

Sis segons d'explosions controlades han estat suficients aquest divendres per a destruir per complet el pont Morandi de Gènova, que es va ensorrar parcialment el 14 d'agost de 2018 en una tragèdia que es va acabar amb 43 víctimes mortals i va posar en dubte la gestió de les autoritats i l'empresa concessionària.En presència dels líders dels dos partits que governen en coalició a Itàlia, els artificiers han detonat a les 9.37 hores la tona d'explosius. Sota el pont, s'havia mullat constament la zona amb mànegues d'aigua."Tot ha sortit tal com es preveia", ha anunciat l'alcalde de Gènova, Marco Bucci, tot que la detonació ha hagut de retardar-se per la possible presència en la zona de persones alienes als treballs de demolició. En total, més de 3.500 persones han estat evacuades com a mesura de precaució, segons el diari La Repubblica.

