Els Mossos celebren 300 anys amb una declaració de «concòrdia i distensió»

Comissari en cap, Eduard Sallent, demana als mossos que mirin cap al futur posant l'accent en l'atenció a les víctimes i les persones més vulnerables #Esquadres2019 pic.twitter.com/wTzxZVcHxi — Mossos (@mossos) 28 de juny de 2019

VÍDEO Els Segadors tanquen l'acte del Dia de les Esquadres que commemora els 300 anys dels @mossos; informa @aidamboix https://t.co/oXJtTFFTzY pic.twitter.com/bNGEI4gzUq — NacióDigital (@naciodigital) June 28, 2019

Els Mossos d'Esquadra estan de celebració. Commemorant els 300 anys del seu naixement -el 1719 a Vic (Osona)-, durant l'acte del Dia de les Esquadres que s'ha realitzat aquest divendres han volgut mirar enrere, però sobretot plantejar com haurà de ser la policia catalana del futur. Això és el que ha apuntat el recent nomenat comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, que ha obert l'acte amb una reflexió. "Aquests dies meditava sobre com encarar el futur, tenint en compte d'on venim i les actuals circumstàncies", ha afirmat, per assegurar que, si la policia catalana ha d'anar cap a algun lloc, és cap a la "concòrdia i la distensió"."Mossos i mosses, és hora que mirem cap al futur", ha assegurat adreçant-se al nombrós públic que ha omplert una de les sales del Fòrum de Barcelona. Sallent ha posat l'accent en l'estructura organitzativa del cos, però sobretot en el servei a la ciutadania que ha de prestar, des d'on s'ha de treballar per donar resposta al repunt de criminalitat i al terrorisme. El comissari en cap, però, ha volgut deixar una altra cosa molt clara: "Tot això ho farem sota la direcció de jutges i fiscals, i d'acord amb les polítiques públiques establertes pel Govern".En aquest sentit, Sallent ha remarcat que els Mossos seguiran complint la seva tasca de "policia judicial" a les ordres de la judicatura i de la fiscalia, i ha assegurat que, "malgrat l'excepcionalitat del moment", el cos continuarà amb "l'esforç" per "mantenir la normalitat" en el dia a dia.De fet, ha reconegut, "les dificultats" viscudes durant els últims anys -posant l'accent en els atemptats del 17-A, però indirectament també en els fets de l'1 d'octubre-, els "han posat a prova com a policia en situacions de gran intensitat i exigència". Unes situacions, ha prosseguit el comissari, davant de fets "immensament complexos que se succeïen un rere l'altre". Encara amb "falta de perspectiva", ha puntualitzat Sallent, el cos està "en condicions" de dir que ha treballat amb "honestedat i rectitud" perquè, davant de tot, s'ha demostrat el "compromís i el coratge". "Podeu estar ben orgullosos de qui som i del que hem fet", ha declarat.Abans d'acabar, però, Sallent ha volgut destacar un fet. "De ben segur que el futur ens posarà a prova", ha avisat, ja que "seran molts ulls" els que continuaran observant l'actuació del cos policial català. Per això, ha instat els agents a "donar un missatge inequívoc de tranquil·litat", ja que "poden ser moments de gran emotivitat i de sentiments a flor de pell". La responsabilitat, doncs, ha dit, serà "de tots".Sallent, però sobretot el conseller d'Interior, Miquel Buch -que s'ha encarregat de clausurar l'acte- han tingut una especial menció pels fets que estan succeint a la Ribera d'Ebre, amb l'incendi que crema des de dimecres i que ha calcinat més de 5.000 hectàrees . De fet, Buch s'ha desplaçat fins a Barcelona directament amb helicòpter des de l'incendi.El conseller d'Interior ha volgut fer un "recordatori i homenatge" a tots els professionals que, inclosos els Mossos, estan treballant a l'Ebre. "He presenciat personalment unes mostres d'abnegació i esforç que cal reconèixer i agrair", ha dit, i ha demanat un aplaudiment per a tots ells, inclosos els Bombers de Catalunya i de comunitats autònomes que s'han ofert, però també pels Agents Rurals, de Protecció Civil, el SEM, les ADF, els acaldes i els veïns.Buch, que ha assegurat que una vegada finalitzi l'acte tornarà als peus de l'incendi, ha destacat la tasca de la policia catalana com a "segona institució més ben valorada del país". I malgrat la "motxilla de dificultats", també pressupostària, ha dit, el context s'ha de veure com una oportunitat, de la mateixa manera que s'ha vist durant els últims 300 anys. Durant aquest temps, els Mossos han realitzat un camí de "rectitud" i "vocació de servei" en la seguretat dels catalans.L'any passat el Dia de les Esquadres va tenir un caràcter íntim i descentralitzat, ja que la distinció dels agents es va veure truncada per la gestió dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Per aquest motiu es va realitzar un reconeixement centrat en la tasca de combatre la cèl·lula gihadista, en què es van atorgar 551 medalles i 5.000 felicitacions, sobretot, a agents vinculats als atemptats, però no es va realitzar oficialment l'acte del Dia de les Esquadres, que es remuntava a l'abril del 2017.Enguany, però, l'ha tradició s'ha volgut reprendre amb noves commemoracions i reconeixements. En total, 91 medalles i una placa commemorativa a membres de la policia de la Generalitat, altres cossos policials, la judicatura i la societat civil que han resultat reconeguts per actuacions meritòries i per la seva trajectòria professional.Entre les autoritats presents a l'acte s'hi trobava el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos; el fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; qui va ser director dels Mossos Albert Batlle; José Antonio Togores, cap de la Policia Nacional a Catalunya; l'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Evelio Vázquez o Pedro Garrido, cap de la Guàrdia Civil de Catalunya.

