​Risc extrem d'incendi en un 20% del territori

Catalunya continua en situació de risc d'incendi. Segons les últimes dades proporcionades pel cos d'agents rurals, entre un 15% i un 20% del territori es troba en aquesta situació de risc extrem d'incendis, i a la resta del territori l'alerta és de nivell 2. El representant d'Agents Rurals Joan Rius ha informat aquest divendres que tot el personal ha incrementat les hores de dedicació a combatre el foc. Segons l'última actualització, el foc ja ha cremat 5.700 hectàrees, encara que “segurament s'hauran de descomptar àrees que no han quedat afectades a posteriori”. De moment, des d'Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil es fa una crida a la ciutadania a extremar la precaució durant aquest cap de setmana.Segons el comissari de Mossos d'Esquadra, Xavier Creus, 28 dotacions del cos policial impedeixen la circulació d'accés al perímetre. Creus ha explicat que aquest cap de setmana fa preveure "una situació difícil" a causa de la revetlla de Sant Pere, "que requereix una especial prevenció amb patrulles per la pirotècnia", i l'arribada i sortida de molta població, ja que és el primer cap de setmana d'inici de vacances.Pel que fa al cos de Bombers, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que són "optimistes" pel que fa al flanc esquerre de l'incendi. Ara mateix treballen 350 bombers a la zona en 120 dotacions, a més de set mitjans aeris propis als quals s'hi sumen quatre del Ministeri d'Interior i quatre bombarders de Castella la Manxa. A banda, també hi estan treballant 270 efectius de l'UME, unitats BRIF i la col·laboració de les ADF de la zona.També treballen cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres d'elles de la Unitat d'Intervenció i Suport. A Maials, han reforçat amb una unitat del SEM 24 hores i han demanat obrir el Consultori municipal de Maials, que està donant atenció sanitària continuada.El risc extrem s'accentua també per l'onada de calor. A la zona de l'incendi de la Ribera d'Ebre avui es podria arribar als 44 graus al migdia. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha alertat que Catalunya es troba al pic de l'onada de calor. Aquest cap de setmana s'esperen temperatures molt elevades però a partir de dilluns i dimarts de la setmana vinent els mapes indiquen que l'onada de calor arribaria al seu punt final.A mitjà termini els mapes apunten que la massa d'aire es retirarà a partir de dilluns, mentre que pel que fa al vent, s'espera que la marinada bufi sobretot a la zona litoral, encara que podria arribar a l'interior amb ràfegues d'entre 20 i 30 km/h. Les temperatures mínimes continuaran aquest divendres als 20-25º durant la nit, "temperatures molt elevades que a finals de setmana aniran baixant", segons Segalà.Des de Protecció Civil es manté la xifra de 52 persones evacuades, 44 d’elles a Flix, quatre a Bovera i quatre més a la Palma d'Ebre. De les 44 persones, 19 han pernoctat en espais proporcionats per les autoritats, mentre que la resta ho ha fet en mitjans propis. Aquesta tasca de suport i ajuda als afectats és un treball conjunt amb els ajuntaments dels municipis. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha traslladat un missatge d'agraïment a la població, "que ha actuat amb calma en una situació extrema". Aquest divendres i dissabte s'incrementarà més vigilància, ha dit.Pel que fa al Servei d'Emergències Mèdiques, Josep Maria Soto ha explicat que les línies d'actuació són la de mantenir els dispositius territorials per fer de suport a la resta de cossos d'emergència que treballen a la zona de l'incendi, i la de l'aplicació de mesures de prevenció per a persones vulnerables. El SEM ha atès nou persones de caràcter lleu fins ara, una d'elles va ser traslladada a l'Hospital de Móra d'Ebre i ja es troba al seu domicili, fora de perill.

