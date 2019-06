Un pacte entre Colau i Maragall era l'opció de govern preferida pels barcelonins

Un govern municipal format per Barcelona en Comú i ERC era l'opció preferida pels barcelonins després de les eleccions del 26 de maig. Així ho recull l'enquesta del Baròmetre municipal , que l'Ajuntament ha presentat aquest divendres. L'acord entre Ada Colau i Ernest Maragall era la possibilitat més desitjada pels enquestats, amb un 20,3% de suports, molt per sobre de la segona opció preferida, un pacte entre els comuns i el PSC que comptava amb el suport del 10,5% dels entrevistats i que finalment representarà la configuració del govern municipal. L'enquesta es va dur a terme entre el 28 de maig i el 7 de juny -abans de la investidura d'Ada Colau gràcies als vots de Manuel Valls- i les respostes dels entrevistats sobre els pactes són espontànies.Pel que fa a l'opció de tripartit reivindicada per Barcelona en Comú, que pretenia incorporar ERC i el PSC a l'executiu local, era la setena opció preferida pels veïns i només un 4,7% dels enquestats l'assenyalaven com a prioritat.L'opció que ERC governés en solitari era la prioritat del 7,9% dels enquestats i un pacte tripartit entre comuns, republicans i JxCat era el preferit pel 7,5% dels veïns que han participat al Baròmetre. En cinquè lloc apareix un govern tripartit format per Barcelona en Comú, PSC i la candidatura liderada per Manuel Valls, amb un 6,6%, i en sisena posició un acord entre republicans i postconvergents, amb un 6%.El regidor de Barcelona en Comú Jordi Martí - i quart tinent d'alcalde fins que es ratifiqui el pacte amb el PSC- ha volgut restar importància a la prioritat expressada pels barcelonins perquè ERC i els comuns arribessin a un acord i ha valorat que el moment en què es va fer l'enquesta molts entrevistats defensaven que la força més votada havia d'entrar al govern. El regidor ha optat per posar el focus en la "proporció altíssima" d'enquestats que volien que la formació de Colau formés part de l'executiu.Concretament, un 53% dels entrevistats al Baròmetre desitjaven que els comuns formessin part de l'executiu, una xifra que per Martí significa un aval al "projecte transformador" de Barcelona en Comú. El regidor també ha volgut treure rellevància al poc suport que la proposta de tripartit de Colau va recollir al Baròmetre, amb l'argument que tant ERC com el PSC van donar-li poc recorregut. "Més que rebuig, és una resposta possibilista per part dels enquestats", ha dit.Ernest Maragall, en canvi, ha recorregut als resultats del Baròmetre per assegurar que l'acord de govern entre els comuns i el PSC "s'ha format contra la voluntat de la ciutadania". "S'ha negat l'opció que els ciutadans havien posat sobre la taula", ha defensat.El regidor republicà ha denunciat una "exclusió explícita d'ERC" del govern municipal i ha assegurat que el seu partit actuarà per "liderar la definició estratègica i de solucions" a l'Ajuntament.Martí ha valorat que el 20% d'enquestats que apostaven per un acord entre ERC i Barcelona en Comú demostra la voluntat dels veïns d'aconseguir sintonia en un "gran espai d'esquerres". "Hi ha una contradicció aparent entre aquesta actitud positiva i les decisions que s’han pres", ha respost Maragall.El Baròmetre també recull la valoració que els enquestats fan dels líders polítics i en aquest capítol és Joaquim Forn (JxCat) qui obté una puntuació més alta, amb un 5,5 sobre 10. Forn va assistir a la sessió de constitució de l'Ajuntament el 15 de juny però el mateix dia va ser traslladat de nou a Soto del Real i ara continua empresonat preventivament en el marc del judici de l'1-O al Tribunal Suprem (TS).Aquest divendres la número dos de la candidatura, Elsa Artadi, ha denunciat la "interferència" que suposa la presó preventiva dictada pel TS i ha demanat a Colau que insti Pedro Sánchez a treballar perquè Forn pugui exercir tots els seus drets polítics. Martí ha valorat que la "situació injusta" que pateix Forn genera "empatia" entre la ciutadania i ha demanat acabar amb el seu empresonament.El segon líder més ben valorat és Ernest Maragall, amb un 5,4. Colau és la tercera (5,2), Collboni el quart (5,1), Valls el cinquè (3,2) i Josep Bou el pitjor valorat amb un 3,1. Bou també era el candidat menys conegut, ja que un 43,9% dels enquestats asseguraven desconèixer qui era.

