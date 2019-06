​L'Audiència Provincial tampoc fixa un preu per a la meitat del grup Bon Preu

L'Audiència Provincial de Barcelona tampoc ha fixat un preu per al 50% del capital de Bon Preu. Tal com explica La Vanguardia , la sentència d'aquest dijous no obliga Joan Font, president i copropietari del grup, a comprar l'altra meitat al seu germà Josep. D'aquesta manera, doncs, es desestima el recurs de Josep contra la sentència del jutjat mercantil de Barcelona i no hi ha novetats respecte al valor de la companyia.Segons el diari, Josep té previst presentar un recurs al Tribunal Suprem. El conflicte entre els germans Font, doncs, està lluny d'acabar.Aquest procés arriba després que Josep volgués vendre la seva part al seu germà Joan, però no es van posar d'acord a l'hora de fixar un preu. Els dos germans van fer auditories per separat per fixar un valor de la part que estava a la venda. La primera valoració de l'auditoria que va fer Josep era de 960 milions; mentre que la de Joan era de 380 milions.Se'n va fer una altra i amb consultores diferents, amb el resultat que la de Josep es fixava en 1.100 milions, mentre que la de Joan només en 600, i alhora avisava que en cas de venda, el valor del 50% seria només de 210 milions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor