Rivera s'atrinxera en el «no» a Sánchez envoltat del seu nucli dur

"No a Sánchez i sí a Espanya". Amb aquesta frase, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha atrinxerat en el "no" a la investidura de Pedro Sánchez, en una reunió del Consell General del partit. Molt qüestionat dins i fora de la formació per la seva estratègia d'oposició dura i de pactes amb el PP i l'extrema dreta de Vox, Rivera s'ha referit a les pressions que el partit taronja rep i ha llançat un avís als sectors econòmics que el pressionen perquè faciliti la investidura : "Respectaré l'opinió d'una patronal o d'un sindicat, però només ens devem als qui ens han votat".Intentant enarborar la bandera de partit centrista, ha dit que "ja està bé" de dividir els espanyols en esquerra i dreta i ha proclamat: "Unim els espanyols", que segons ell, volen deixar enrere batalles "del segle XX". Rivera ha vindicat l'etiqueta liberal de Ciutadans, obviant el fet objectiu de les seves aliances amb el PP i Vox. També ha volgut aparèixer com un líder cohesionador, afirmant que era el president de "tots els militants de Ciutadans". Pels qui volen deixar que Sánchez "faci el que vulgui", els ha donat un consell: que "facin un nou partit".Però tot i les referències al liberalisme, Rivera ha fet un discurs molt radical en què ha assegurat que el que s'està jugant és "tenir Sánchez durant una legislatura o per una dècada". El líder de Ciutadans ha extremat el misatge nacionalista espanyol afirmant: "Els polítics presos són a Catalunya, Otegi és l'estrella de la televisió pública i Podem governarà amb ells".Ha recordat que durant la campanya va prometre liderar un govern alternatiu a Sánchez i que, si no era possible, estaria a l'oposició. Envoltat del nucli dur del partit, amb el secretari general, José Manuel Villegas, al davant, i dirigents com Inés Arrimadas, Fran Hervías i Marcos de Quinto, Rivera ha volgut escenificar unitat entorn el seu lideratge. Després de setmanes de tensions internes i de desercions rellevants, com la del ja exdiputat Toni Roldán, Rivera ha volgut fer un discurs amb forta càrrega política davant el principal òrgan del partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor