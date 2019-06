Primera regidora d'origen equatorià: «La integració és un dret, però també una responsabilitat»

Ángeles Llive va néixer fa 45 anys a Quito, la capital de l’Equador. En fa 19 que viu a Caldes de Montbui , al Vallès Oriental, on s’ha convertit en regidora d’Igualtat d’Oportunitats, de Nova Ciutadania, de Salut, de Participació Ciutadana i Voluntariat i de Cooperació i Solidaritat, a més de cinquena tinent d’alcalde. En aquesta entrevista explica que no vol ser un exemple, però si una ajuda a qui no s’atreveixi a implicar-se políticament.-És una gran responsabilitat. Tothom està molt orgullós que algú del meu origen els representi. No vull ser exemple de res. Crec, però, que la integració és un dret però també una responsabilitat. Per exemple, cal anar a votar! Som un més, tenim els mateixos drets i deures i estem aportant com qualsevol altre. Vull animar a tothom, tingui l’origen que tingui, que s’impliqui. Per exemple, que vagin a votar! A ERC volem assemblar-nos a la societat que representem. No estem per omplir forats, jo no ho acceptaria.-Sempre dic que sóc calderina, catalana i d’origen equatorià. Vaig néixer a Quito, tinc 45 anys, estic casada i sóc mare de tres fills.-Porto mitja vida aquí! (riu) Va ser l’any 2000. Hi he trobat estabilitat, però també he patit experiències dures. Vaig ser víctima de la violència de gènere i vaig haver de cuidar sola els meus fills, però a Caldes vaig trobar gent que em va ajudar i em va facilitar la integració.-Sí, és importantíssim que no es perdin. Miri, jo sempre he estat reivindicativa, activista i defensora dels drets humans, la igualtat i la integració. Fa deu anys vaig promoure la creació d’una petita entitat: la Virgen del Quinche. Venerem un verge que ve a ser com la Moreneta. Ho vaig fer per obrir les portes de la comunitat i, alhora, per facilitar la integració. Aquest serà el desè any que fem les celebracions. Reunim mil persones en dos dies en què ens sentim com al nostre país d’origen.-Això mateix. En una de les festes que fem vaig conèixer l’exalcalde Jordi Solé, l’actual batlle Isidre Pineda i l’equip de govern. I vaig començar a tenir interès per la política municipal. Amb Esquerra teníem coses en comú, com per exemple que som republicans. Però simplement em vaig fer militant, no tenia temps ni sabia què em trobaria.-El 2015 l’Isidre Pineda i en Jordi Solé em demanen formar part de la llista. A mi m’agraden els reptes i vaig acceptar, però només per donar suport. Més tard es va reorganitzar l’executiva local i vaig agafar la secretaria de la dona. Em vaig plantejar com a objectiu feminitzar el partit, perquè a les reunions només érem dues dones i penso que ens hem d’implicar en tenir més responsabilitats.-Sí, és una gran responsabilitat. Tinc moltes ganes de treballar. La vida em dona l’oportunitat de tornar al poble tot el que m’ha donat. Sóc una dona com qualsevol altra, em coneix tothom i em tenen prou confiança per acostar-se si m’han de demanar ajuda o explicar-me alguna cosa.-Tenim molts projectes sobre la taula. Per exemple, crear una taula intercultural amb gent de tots els orígens que viuen a Caldes i, d’aquesta manera, comptar amb una línia directa per si tenen propostes de millora. També seguirem impulsant el recapte d’aliments per les persones més necessitades i aplicarem la campanya de "No és no" a l’Escaldàrium i la Festa Major.

