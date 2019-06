MAPES La Ribera d'Ebre, la segona comarca més castigada pels incendis des del 1999

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, el nombre d'hectàrees cremades des del 1999, la xifra per any, el total de superfície forestal i a quin percentatge d'aquesta equivalen els terrenys cremats. Els incendis al Moianès computen des del 2015. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.L'incendi que encara assota la Ribera d'Ebre ha situat aquesta comarca com la segona més castigada pel foc els últims 20 anys. Segons les dades recopilades pel Department d'Agricultura, fins a 2.425,4 hectàrees havien estat cremades en aquesta comarca, entre 1999 i finals del 1998 -la meitat dels quals, el 2012-, cosa que la feia la sisena comarca amb més zona calcinada. Si se li sumen les 6.000 hectàrees d'aquests dies -pràcticament totes als municipis de la comarca-, però, avança quatre llocs en aquesta trista classificació, ja que es tracta del segon incendi més virulent des del 1998 , també. Fins a Sant Joan, de fet, tan sols s'havien cremat 653,2 hectàrees a tot el país, el 2019.En primer lloc destacat s'hi manté l'Alt Empordà, amb 18.185,1 hectàrees cremades -i tan sols dues més, aquest any-, concentrades sobretot en els incendis del 2012 -8.788,9 hectàrees- i el 2000 -5.988,6 hectàrees-. També estan especialment castigades, entre 1999 i 2018, comarques com el Bages -5.534,4 hectàrees-, el Baix Empordà -3.364 hectàrees-, el Vallès Occidental -2.710,6 hectàrees- o el Baix Ebre -2.581,9 hectàrees-. Aquesta era, de fet, la que més patia aquest any, fins la setmana passada, amb 218,6 hectàrees cremades, només per darrere de la Vall d'Aran -241,75 hectàrees-.En canvi, al Pla d'Urgell els incendis tan sols han arrasat 5,7 hectàrees, els darrers vint anys, per sota de la Garrotxa, amb 50, o el Pla de l'Estany, amb 84,3. La resta de comarques superen les 100 hectàrees -excepte el Moianès, on no hi ha dades fiables, ja que computa des del 2015-. Mirant el mapa, de fet, les comarques menys afectades es concentren a l'est de les comarques gironines, a més d'Osona o el Solsonès.Per calibrar millor l'impacte del foc, es pot posar en relació el terreny cremat amb el total de zona forestal de la comarca. Fent-ho així, l'Alt Empordà es manté en primera posició, amb l'equivalent al 21,6% del terreny forestal cremat des del 1999, però en segon lloc s'alça el Barcelonès, on malgrat només haver patit incendis a 388,8 hectàrees, aquestes representen un 16% del total de la zona forestal, la qual és molt limitada, en tractar-se d'una comarca molt urbanitzada.Sumant-hi els estralls de l'actual incendi, a la Ribera d'Ebre s'han cremat l'equivalent al 14,9% del seu terreny forestal, els darrers 20 anys. Tota la resta de comarques es troben per sota del 10%, només apropant-s'hi el Bai Empordà i el Vallès Occidental, amb el 8,6% cadascuna. Una desena de comarques, en canvi, no arriben ni a l'1%, i destaquen la Garrotxa (0,1%), el Solsonès (0,2%), Osona (0,2%) o el Ripollès (0,2%). En el mapa inferior es pot observar com, proporcionalment, els incendis es concentren sobretot a la meitat inferior del país i la costa, especialment l'Empordà.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, el nombre d'hectàrees cremades des del 1999, la xifra per any, el total de superfície forestal i a quin percentatge d'aquesta equivalen els terrenys cremats. Els incendis al Moianès computen des del 2015. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

