«Veus que en un moment et pots quedar sense res»: testimonis colpidors de l'incendi de l'Ebre

El pati de l'escola de Flix, on alguns dels desallotjats de les masies han estès les hamaques a l'ombra Foto: Sofia Cabanes

La Laura i la Cristina conversen amb els afectats Foto: Sofia Cabanes

L’aire a la Ribera d’Ebre en plena onada de calor entra a les vies respiratòries com una alenada d'aire sec i bullint. No és una situació nova aquí, on als estius s’assoleixen temperatures properes als 40 graus.A primera hora de la tarda, alguns dels evacuats de les masies afectades pel perímetre de l’incendi que han passat la nit a l’escola de Flix intentaven suportar la calor sota l’ombra dels arbres del pati. Es tracta d’una trentena de persones, la majoria anglesos, que viuen aïllats del poble, entre les muntanyes. Ahir van haver de sortir precipitadament de les seues masies i aquí, a l’escola, han trobat el suport dels veïns de Flix, que han vingut a amb la intenció d’ajudar, fer companyia o fer d’intèrpret dels evacuats.Una d'aquestes persones és Cristina Ferrús. La seva família ha acollit aquesta nit alguns dels afectats. "A casa de la mare de la meva tieta s’hi han quedat dos anglesos de les masies. Ella és botiguera i coneix molta gent. Com que té espai, no ha dubtat a donar un cop de mà", explica. La família de Ferrús també ha ofert als Shepard, un dels matrimonis de més avançada edat que ha passat la nit a l’escola de Flix, de quedar-se a casa seva. "Al final no han volgut. De totes maneres, avui han vingut a casa per dutxar-se, els hem deixat roba i s’han pogut refrescar", explica. "Estem entre els 38 i 39 graus enmig d’una situació molt estranya i complicada. Ells viuen aïllats en masies, nosaltres vivim al poble i en la mesura que podem ajudem", afegeix.En un primer moment, els ànims dels desallotjats es van mantenir intactes- "Ara, però, el cansament i la preocupació comencen a afectar", explica Ferrús. “Intentem parlar molt amb ells, que es desfoguin i comentin i intentem donar-los tota la informació que podem”, conclou.Tant aviat ha plegat de la seva feina a Tarragona, Laura Mata, química de professió i amb un anglès perfecte, ha acudit a l’escola per ajudar. Ha fet d’intèrpret d’alguns dels desallotjats i també s’hi ha quedat una estona fent companyia.Més tard, hi ha fet acte de presència Mavi Sabater, visiblement afectada i amb llàgrimes als ulls. Ella, juntament amb la seva família, va ser una de les evacuades en un primer moment de la seva masia, que es troba en un punt proper al poble. A diferència dels altres, aquesta nit ha pogut tornar a dormir a casa. "Em sentia molt impotent a casa. Necessito fer alguna cosa. Nosaltres ens hem salvat i estem bé, però aquesta pobra gent no sabem què es trobaran l’endemà. Tot el que puguem fer per ells ho hem de fer", explicava amb llàgrimes als ulls.Va arribar a Flix fa 4 anys. A la masia on viuen, hi tenen la llar i la feina. "És la casa on vivim i tenim la feina o sigui que si s’hagués cremat ho hagués perdut tot. Vam viure la situació amb molts nervis i molta impotència, perquè veus que en un tres i no res et pots quedar sense res, i que hi ha gent que ho ha perdut tot”, expressa encara consternada.

