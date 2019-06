Tajani, a Puigdemont i Comín: «No estic en disposició de tractar-los com a futurs eurodiputats»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, afirma en la carta a Carles Puigdemont i Toni Comín que depèn d’Espanya la seva sort com a eurodiputats electes i rebutja la seva petició per exercir com a membres de la cambra europea. Així ho indica l’italià en la missiva enviada dijous i que tots dos candidats de Junts per Catalunya (JxCat) han rebut aquest divendres al matí. “Fins a nou avís per part de les autoritats espanyoles, actualment no estic en una posició de tractar-los com a futurs membres del Parlament Europeu”, conclou Tajani en un breu escrit de dos paràgrafs.En la missiva, l’italià es remet a la llista d’eurodiputats electes transmesa per la Junta Electoral Central i destaca que en la comunicació oficial els seus noms no hi apareixen.Per altra banda, argumenta que, en cas de desacord, Puigdemont i Comín han de queixar-se a les autoritats i als tribunals espanyols. “D’acord amb l’article 12 de la llei europea sobre l’elecció de membres del Parlament Europeu i la jurisprudència del Tribunal de Justícia, són els tribunals espanyols els que han de determinar en primer lloc la legalitat de les disposicions i els procediments electorals a l’Estat”, escriu.

