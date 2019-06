Creix la percepció d'inseguretat entre els barcelonins

La percepció d'inseguretat continua sent la principal preocupació dels veïns de Barcelona i la sensació de manca de seguretat creix a la ciutat, segons els resultats de l'enquesta del Baròmetre municipal que l'Ajuntament ha presentat aquest divendres . La inseguretat apareix com a principal problema de la ciutadania per un 27,4% dels enquestats, sis punts més que els registrats al Baròmetre del desembre del 2018, quan era la principal preocupació pel 21% dels entrevistats.El regidor de Barcelona en Comú, Jordi Martí, ha atribuït a l'augment de furts a la ciutat l'ascens de la percepció d'inseguretat i ha defensat la gestió del govern municipal d'Ada Colau en la matèria. D'una banda ha reivindicat la demanda de més agents de policia que ha fet l'executiu local, que ja ha recollit els primers fruits. La Guàrdia Urbana compta amb 138 nous agents, mentre que els Mossos d'Esquadra preveuen destinar un centenar de nous efectius a la capital catalana.Martí també ha recordat que des del febrer Barcelona disposa d'un nou jutjat de delictes lleus però ha argumentat que és massa d'hora perquè la seva afectació sigui recollida pel Baròmetre. Martí ha insistit que Barcelona no és una "ciutat insegura" però ha admès que cal millorar la gestió municipal en aquest àmbit. El regidor dels comuns també ha retret al conseller d'Interior Miquel Buch la seva "resistència" a enviar a Barcelona més efectius dels Mossos i ha argumentat que la situació d'alerta terrorista i el gran nombre de manifestacions que ha acollit la ciutat ha dificultat que la Guàrdia Urbana pogués desenvolupar les seves funcions habituals.El regidor -i quart tinent d'alcaldia a l'espera que el PSC entri al govern- ha esquivat les peguntes sobre les declaracions que va fer aquest dijous el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament, Amadeu Recasens, en la benvinguda dels nous agents de la Guàrdia Urbana. Recasens va demanar un nou model de seguretat i una reforma de la policia local.La percepció d'inseguretat dels barcelonins no ha parat de créixer des del desembre del 2017. Aleshores només el 4% dels enquestats l'assenyalaven com la seva principal preocupació, mentre que al juny del 2018 el percentatge ja era del 6%. El gran ascens es va viure el desembre de l'any passat, quan el 21% dels entrevistats assenyalaven la inseguretat com a principal problema i ara la preocupació torna a créixer, arribant fins al 27,4%.L'accés a l'habitatge continua sent la segona principal preocupació dels veïns i un 14% dels enquestats al Baròmetre l'assenyalen com a principal problema, dos punts més que en l'enquesta del desembre. Martí ha reivindicat l'obra del govern municipal de Colau en l'àmbit de l'habitatge i ha defensat la mesura que obliga els promotors a reservar un 30% de les noves obres a pisos socials, a més de recordar la primera expropiació d'un pis propietat d'un banc, anunciada la setmana passada. "Qualsevol mesura no serà mai suficient per fer front a emergència habitacional que vivim i compartim amb ciutats del nostre entorn", ha apuntat el regidor.Per Maragall, la preocupació dels barcelonins per l'habitatge i la seguretat representa l'existència de "problemes estructurals". "La ciutat pot millorar, pot mirar al futur, però s’ha posat de manifest l’esperit crític cap a la capacitat de gestió d’aquests temes", ha valorat.Elsa Artadi (JxCat) ha denunciat que Barcelona en Comú i el PSC estan "més pendents del repartiment" de càrrecs del nou govern que de prendre decisions, mentre que el regidor del PP Óscat Ramírez ha valorat que Colau queda "inhabilitada" per assumir les responsabilitats en matèria de seguretat en el nou executiu. Per això ha demanat el nomenament d'un regidor que "escolti" la Guàrdia Urbana.L'encaix de Catalunya a Espanya es manté com a tercera principal preocupació amb un 8,9% dels enquestats que l'assenyalen com a problema principal, per davant del turisme que apareix com a quart problema amb un 7,2%. En la mateixa línia, la preocupació per la massificació de la ciutat també creix i és el problema més greu per a un 1,9% dels enquestats. En canvi, la venda ambulant no apareix com a principal preocupació per cap de les persones entrevistades, igual que en els set darrers Baròmetres.Un 54,2% dels enquestats considereb que la ciutat ha empitjorat el darrer any, mentre que un 46,5% defensen que la gestió de l'Ajuntament durant els últims dotze mesos és bona o molt bona i un 10,6% la qualifiquen de normal. Un 42,2% asseguren que és dolenta o molt dolenta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor