L'incendi de la Ribera d'Ebre encara crema sense control. Des de dimecres al vespre, desenes d'efectius de l'exèrcit espanyol col·laboren amb els Bombers de la Generalitat i la resta de cossos d'emergències per lluitar contra les flames. Un modus operandi habitual a l'Estat pels incendis greus.Entre les dotacions desplegades per la Unitat Militar d'Emergència hi ha diversos hidroavions que han estat captats recarregant el dipòsit d'aigua a l'Ebre. Les imatges són espectaculars: la nau, planant sobre la superfície de l'aigua, i tornant a enlairar-se pocs segons després, sense aturar-se complement en cap instant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor