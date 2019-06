El PDECat consultarà la militància sobre l'encaix amb JxCat

"S'acabarà votant, segur", assegura un dels consultats a l'espera de pactar la fórmula de refundació de JxCat i els lideratges que n'agafaran les regnes

L'executiva del PDECat es reuneix aquest dilluns amb la relació amb JxCat damunt la taula, i també s'hi tractarà la situació d'incompatibilitat de Meritxell Budó, consellera de la Presidència

La refundació de Junts per Catalunya (JxCat) és un procés polièdric. El protagonitzen actors amb lideratges, estratègies i calendaris que no sempre coincideixen, de manera que, malgrat els esforços de totes les parts, encara no s'ha arribat a un acord. Quan arribi, segons fonts consultades per, els associats del PDECat seran consultats sobre la qüestió. Aquest és un dels objectius que ha traslladat de portes endins el president de la formació, David Bonvehí, que és un dels principals negociadors de l'entesa entre tots els sectors juntament amb Carles Puigdemont i Artur Mas El format d'aquesta consulta, remarquen les mateixes fonts, encara no està tancat. "Però s'acabarà votant, segur", assenyala un dels consultats, que dona per fet que aquest mes de juliol no hi haurà un congrés extraordinari del PDECat que serveixi com a pista d'aterratge per a la fusió amb JxCat. La cúpula nacionalista, de fet, insisteix que Puigdemont encara no ha fet arribar "cap proposta formal" d'estructura per enfilar la refundació. Hi ha sectors de la formació que, veient el to de les negociacions en els últims dies, no descarten que hi hagi un trencament, per bé que la voluntat pública de tots els sectors és arribar a una entesa que permeti afermar l'espai.En tot cas, això sí, Bonvehí i el nucli dur de la direcció del PDECat insisteix que no es pot "menystenir" el partit, encara menys després que els alcaldes més afins a les sigles hereves de CDC han sortit reforçats de les urnes mentre que les apostes més properes a Puigdemont - com Elsa Artadi a Barcelona - han tingut un resultat menys notable. Les fonts de la cúpula nacionalista consultades situen el final del procés de refundació al setembre, pels voltants de la Diada -previsiblement després-, una previsió que també comencen a tenir en compte els interlocutors més ben connectats amb Waterloo.Del mes de juliol, això sí, n'ha de sortir la fórmula sota la qual confluiran totes les ànimes postconvergents. Va ser Miquel Buch, conseller d'Interior, qui va fer servir l'expressió "espai de reflexió" per definir què s'havia de fer en les properes setmanes. De moment, la qüestió s'ha abordat en reunions a Waterloo -una amb Puigdemont, càrrecs locals i membres del Govern ; una altra amb l'expresident i Mas - i també es tractarà en els propers dies a la presó de Lledoners, on hi ha Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sànchez. Sànchez és qui comanda, juntament amb Bonvehí, un òrgan de governança conjunt entre JxCat i el PDECat, en marxa des del març.Les assemblees locals del partit, que s'han anat reunint les últimes setmanes per valorar les eleccions municipals i també els pactes a Ajuntaments, consells comarcals i diputacions, estan dividides sobre què ha de passar a partir d'ara. N'hi ha algunes de rellevants -com ara el Vallès- que han demanat majoritàriament un congrés extraordinari, mentre que d'altres -el Baix Llobregat- han estat crítiques amb el resultat electoral però al mateix temps han descartat un conclave. Els alcaldes afins a la direcció, segons diversos dirigents consultats, són partidaris d'aquesta segona opció.Totes aquestes qüestions sobrevolaran la reunió de l'executiva d'aquest dilluns, on s'espera que es debati el millor format per la refundació. Els més vinculats al partit recelen de les apostes que fa Puigdemont pel lideratge de la formació -amb noms com Laura Borràs i Elsa Artadi al capdavant-, i preferirien perfils sorgits del món municipal. Buch s'ha ofert com a home de consens per bastir ponts entre totes les ànimes, però no genera unanimitat dins del partit. El conseller d'Interior és el líder d'un corrent anomenat Moment Zero, amb influència a Palau i dirigents estratègicament situats que no sempre han tingut bona relació amb l'actual direcció del PDECat.En la trobada de la cúpula, a banda, també hi haurà una qüestió damunt la taula: la situació d'incompatibilitat de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Com a membre del Govern, el règim intern impedeix que formi part de la direcció. En l'última reunió de l'executiva no es va abordar la qüestió perquè la prioritat va ser analitzar la situació amb JxCat, però en aquesta hi ha dirigents que assistiran a la trobada amb voluntat de tractar aquest afer. Bonvehí i Budó han estat en contacte en les últimes setmanes, però la consellera no ha formalitzat la renúncia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor