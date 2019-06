À Punt i Televisió de Catalunya coproduiran una pel·lícula sobre Guillem Agulló

Aquests dies arriba als cinemes la pel·lícula Els dies que vindran del director català Carlos Marqués-Marcet i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i David Verdaguer; ho fa després de triomfar al Festival de Màlaga.El director, preguntat en una entrevista del programa radiofònic El món a RAC1 , ha avançat que el nou projecte que té entre mans no s'estrenarà en la gran pantalla, ja que es tractarà d'una TV movie sobre el militant antifeixista Guillem Agulló, assassinat l'11 d'abril del 1993.Segons ha explicat, es tracta d'una coproducció d'À Punt i Televisió de Catalunya que està previst que es comenci a rodar al novembre a València. En declaracions al mateix mitjà, ha contat que buscarà joves d'instituts valencians i que procurarà que pocs actors siguin professionals. Tal com ha pogut consultar el Diari la Veu en el web de Catalan Films & TV, hi ha registrada una producció sota el nom de La mort d'en Guillem de les productores Lastor Media, SomBatabat Produccions i Suica Films.El llargmetratge, actualment en desenvolupament, durarà 90 minuts, la versió original serà en català i tindrà com a actors principals Nacho Fresneda, Clara Segura i David Solans. Pel que fa als productors, es tracta de Tono Folguera, Marc Roma i Natalia Maestro. El guió està a càrrec d'Alfred Pérez Fargas i Roger Danès, mentre que el director és Marqués-Marcet.La fitxa també inclou una sinopsi: "L'11 d'abril de 1993 Guillem Agulló, un noi de 18 anys, antifeixista i nacionalista, és assassinat d'una punyalada al cor per un grup d'extrema dreta. Destrossats, Guillem i Carme, els seus pares, lluitaran perquè no es tergiversi la mort del seu fill, perquè no la considerin una mera baralla entre bandes i es converteixi en una icona de violència feixista. El camí, ple d'entrebancs, amenaces i guerra bruta mediàtica, estarà a punt d'ensorrar la família".

