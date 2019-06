Aquests són els símptomes del cop de calor

, mal de cap, nàusees i vòmits, pell envermellida, calenta i no suada, respiració i freqüència cardíaca accelerades, i alteracions de l’estat mental o el comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri.Altres trastorns derivats de la calor excessiva són:Pot incloure sudoració excessiva, respiració ràpida, i pols accelerat i dèbil.Es produeix quan l'organisme no pot reposar els líquids i les sals minerals (clor, potassi, sodi, entre altres), necessaris per a l'organisme, que perd quan la suor s'evapora. Es pot manifestar amb símptomes com ara mal de cap, sequedat de boca, cansament, dificultat de concentració, intolerància a la calor, augment de la temperatura corporal, cremors d'estómac i taquicàrdia.L'activitat física intensa i les altes temperatures poden provocar dolors i espasmes musculars.Apareixen com a conseqüència de la irritació de la pell per excés de sudoració.