Sis joves s'enfronten a entre 10 i 19 anys de presó per violar una noia de 14 anys a Manresa

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dimarts sis joves per haver penetrat vaginalment i bucal una menor de 14 anys en una fàbrica abandonada de Manresa on s'hi havia celebrat una festa no autoritzada, i un setè jove per no haver-ho impedit "tot i que podia haver-ho fet".La Fiscalia demana per als sis acusats principals penes que oscil·len entre els 10 i els 12 anys de presó per abús sexual, tot i que considera provat que tots ells van penetrar la noia vaginalment i dos d'ells també oralment. A banda, un dels inculpats també s'enfronta a set anys i mig de presó més per tres delictes d'obstrucció a la justícia.Segons l'escrit de l'acusació, al qual ha tingut accés, la nit del 29 d'octubre de 2016, els set joves es van dirigir a una festa no autoritzada que se celebrava en una fàbrica abandonada al Camí de la Torre d'en Vinyes, a la part de darrere de la FUB. A la festa hi havia una vintena de joves, la majoria dels quals menors d'edat.Tal com narra el mateix relat, la víctima havia arribat a la festa al voltant de les 10 de la nit, amb dues ampolles de whisky i llaunes de Red Bull que s'havia anat bevent al llarg de la vetllada. Cap a la mitjanit, ella i dos menors més van marxar de la festa, però hi van tornar una hora més tard, quan tots els menors havien marxat i només quedaven els set acusats.La noia va continuar bevent i també va fumar marihuana, fins que, en un moment donat, un dels acusats se la va endur a una dependència contigua i "essent plenament conscient de la seva edat i de l'estat d'embriaguesa en què es trobava", la va penetrar vaginalment.Al cap d'una estona, el noi va sortir a l'estança comuna i va instar els altres acusats a entrar-hi per penetrar-la, fet que van consumar cinc dels joves, mentre que un sisè s'ho va quedar mirant mentre es masturbava. Tots ells, segons la Fiscalia, eren conscients de l'edat de la víctima i del seu estat d'embriaguesa. Un d'ells, amb una pistola de fogueig, va amenaçar els altres menors perquè no fessin res per oposar-s'hi.Posteriorment, quan ja eren 2/4 de 4 de la matinada i només quedaven dos dels acusats i dues menors, van penetrar la víctima per via bucal.L'escrit de Fiscalia, a més a més, apunta que en els dies posteriors un dels acusats va trucar la víctima i els altres dos menors que l'acompanyaven tot amenaçant-los que si deien la veritat actuant com a testimonis "podrien tenir problemes".Per tot plegat, la Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat sobre menor per als dos acusats que van penetrar vaginalment i bucal la jove. A un d'ells, el que va trucar els menors posteriorment perquè no declaressin, també li demana tres condemnes de dos anys i mig de presó per obstrucció a la justícia, de manera que acumularia 19 anys i mig.Per als altres quatre acusats, la Fiscalia demana penes de 10 anys de presó per a cada un d'ells per un delicte d'abús sexual a un menor. Un d'ells, el que va mostrar la pistola de fogueig als menors, també s'enfronta a un any i mig més de condemna per un delicte d'amenaces.Finalment, per a l'únic acusat que no va penetrar la noia, la Fiscalia demana una pena de multa de 18 mesos a raó d'una quota diària de 8 euros pel delicte d'omissió del deure d'impedir delictes.La demanda de Fiscalia inclou una indemnització a la menor de 15.000 euros que s'hauran de pagar conjuntament i solidària per part dels sis acusats principals, i el pagament de les costes judicials. Així mateix també se'ls dicta una ordre d'allunyament respecte la víctima.

