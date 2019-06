Barcelona activa l'alerta per l'onada de calor amb un operatiu per a persones vulnerables

L'Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d'alerta el protocol previst al Pla d'Actuació per Prevenir els Efectes de l'Onada de Calor sobre la salut de les persones, després que els serveis meteorològics han confirmat que la ciutat pot superar llindars de temperatura elevats. Així, professionals coordinats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), amb la Creu Roja, sortiran al carrer per repartir aigua a les persones que es trobin a la via pública i se'ls informarà de la possibilitat d'utilitzar els espais climatitzats durant les hores de més calor.A banda, el consistori farà seguiment de les persones considerades fràgils amb mesures per evitar que les que tenen major risc surtin al carrer a les hores de més calor. A través dels serveis de teleassistència, atenció domiciliària i dels centres de serveis socials, es valorarà concedir àpats puntuals a domicili, lliurar ventiladors o atenció personalitzada a domicili. Per evitar l'estada al carrer de les persones fràgils s'activen també mesures de permanència o perllongament de les activitats als centres climatitzats com casals d'avis o centres de dia per a persones amb discapacitat.Per fer front a la calor, l'Ajuntament de Barcelona recomana controlar la temperatura del domicili tancant les persianes on hi toqui el sol, obrir les finestres durant la nit i restar a les habitacions més fresques. A més, recomana utilitzar algun tipus de climatització i intentar passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats. També aconsella refrescar-se amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua.Al carrer, es recomana evitar el sol directe amb roba, barrets o paraigües, així com utilitzar roba lleugera, de colors clars i que no sigui ajustada. També es recomana caminar per l'ombra, sota un para-sol a la platja i descansar el llocs frescos. A banda, es demana portar aigua i beure sovint, mullar-se la cara i fins i tot la roba, limitar l'activitat física a les hores de més calor.Pel que fa a la dieta, el consistori demanen beure aigua i sucs de fruita tot i no tenir set, no prendre begudes alcohòliques i evitar menjars calents i molt calòrics.

