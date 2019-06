Primers morts per l'onada de calor a l'Estat

Primeres morts per l'onada de calor a l'Estat. El primer, un home de 80 anys que va perdre el coneixement en ple carrer a Valladolid. Les autoritats van rebre un avís i van informar que la víctima hauria patit un cop de calor. L'autòpsia esclarirà completament les causes. Els Serveis d'Emergències no van ser a temps de salvar-li la vida i només van poder certificar la mort.El segon cas ha tingut lloc a Còrdova. La víctima, un noi de 17 anys. El jove va ser ingressat dijous al vespre en estat greu també per un cop de calor i ha mort aquesta matinada. El noi estava segant a la localitat cordovesa de Castro del Riu quan, per la intensa calor que sentia, es va submergir en una piscina i va ser trobat poc després "en estat comatós". Tot seguit va ser traslladat en ambulància fins a l'Hospital Reina Sofia de la capital cordovesa, on va quedar ingressat en l'UCI en coma.

