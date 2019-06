El cinema català reclama a les autoritats «posar-se les piles» en l'audiovisual

La directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha demanat a les autoritats presents que "es posin les piles" en matèria d'audiovisual. "Un país sense audiovisual no és un país normal", ha reivindicat Passola a l'onzena Festa d'Estiu del Cinema Català que s'ha celebrat aquest dijous al vespre al Parc Audiovisual de Catalunya. "Som conscients que tenim una cinematografia molt feble, tots els aspectes de la cultura catalana estan normalitzats menys la cinematografia", ha afegit la directora. Més de 400 convidats no s'han volgut perdre la cita estiuenca del món cinematogràfic català.



Uns convidats que a partir de les vuit del vespre han començat a desfilar per la catifa vermella i el photocall instal·lat al pati del claustre del complex audiovisual. Actors, directors, productors i autoritats han assistit a la celebració que s'ha allargat fins les dotze de la nit. Entre d'altres hi han desfilat els directors i les directores com Neus Ballús, Marc Recha, Laura Jou, Oriol Paulo, Alba Sotorra, Gerard Quinto, Sílvia Quer, Sara Gutiérrez Galve, Lluís Maria Güell, Irene Moray, Marta Lallana i Belén Funes, actors i actrius com Aina Clotet, Elena Martín, Biel Roselló, Max Grosse, Maria Molins, Mireia Ros, Mireia Oriol, Vicky Luengo, Ricard Balada o Cristina Brondo, productors i productores com Josep Amorós, Carles Brugueras, Ferran Cera, Ventura Durall, Marta Esteban, Marta Figueras, Miriam Porté o Salvador Sunyer.

Passola també ha avançat algunes pel·lícules que es podran veure els pròxims mesos com ara "Els dies que vindran", "La vida sense la Sara Amat", "Set raons per fugir", "La dona del segle", "Staff only" o "Ojos Negros".Enguany l'Acadèmia ha escollit Terrassa per celebrar els seus dos actes d'estiu. D'una banda la Festa d'Estiu i l'altra el nomenament dels Membres d'Honor de l'Acadèmia. El Parc Audiovisual, complex de producció industrial i antic Hospital del Tòrax, ha acollit nombrosos rodatges de pel·lícules catalanes (REC 2, REC 4, Frágiles, El mar o Los Inocentes) i coproduccions internacionals (Mama, The Machinist o Grand Piano).La Casa Alegre de Sagrera, una joia modernista que ha estat escenari de diversos rodatges, va acollir el dimecres 26 de juny el nomenament dels sis nous Membres d'Honor de l'Acadèmia. La distinció ha reconegut des del 2009 una cinquantena de professionals de diversos àmbits de la nostra indústria cinematogràfica. Enguany les cineastes Isabel Coixet i Sílvia Munt, el director de teatre Joan Lluís Bozzo, l'actriu Maria Ribera, l'actor Octavi Pujades i la muntadora Ana Pfaff, amb vincles personals i professionals amb els nous Acadèmics d'Honor, participaran com a glossadors i glossadores de l'acte, que també inclourà actuacions de la vocalista Laura Simó, acompanyada del pianista Francesc Capelles, dos noms vinculats al Festival de Jazz de Terrassa.

