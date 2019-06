Un bomber, ingressat per un cop de calor

Quim Torra, a la reunió dels responsables de l'operatiu d'aquesta tarda, per analitzar la situació de l'incendi de la Ribera d'Ebre Foto: ACN



Mapa de prohibició d'accés als massissos Foto: Agents rurals



Ball de xifres d'hectàrees afectades

Els bombers han treballat durant tota la nit Foto: Bombers de la Generalitat

Un helicòpter atacant un dels flancs de l'incendi de la Torre de l'Espanyol Foto: ACN

Imatge aèria que mostra l'abast de l'incendi.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat en una atenció als mitjans passades les deu de la nit que un efectiu dels Bombers ha hagut de ser ingressat a l'Hospital de Móra d'Ebre per un cop de calor. "Esperem que es recuperi el més aviat possible", ha indicat Buch, que també ha recordat que s'ha aixecat el confinament de Bovera (Garrigues) i Maials (Segrià) pels canvis en l'evolució de l'incendi.Els Bombers de la Generalitat descarten estabilitzar l'incendi de Ribera d'Ebre aquesta nit, per bé que estan a prop d'aconseguir estabilitzar la part sud del flanc dret del foc, el més perillós. El cos preveu que l'estabilització i el control del foc duri uns quants dies. Durant la nit, aprofitant la remissió temporal del vent i la baixada de les temperatures, els 400 efectius que han estat treballant tota la jornada seguiran atacant les flames amb la intenció de fer-lo remetre el màxim possible.Així ho ha explicat l'inspector dels Bombers Antonio Ramos, que ha afegit que l'objectiu que el cos s'havia marcat durant el dia ha aconseguit frenar l'evolució del foc, que ahir acabava la jornada havent cremat prop de 4.000 hectàrees de superfície forestal, i avui ha arribat a les 5.800. Durant la nit s'intentarà accedir a llocs on durant el dia ha estat impossible per tal d'aconseguir "punts d'oportunitats" on poder treballar durant el matí d'aquest divendres.Ramos ha explicat que l'estratègia dels Bombers al llarg del dia ha estat prioritzar el flanc dret per evitar la propagació i contenir l'incendi. Això encara no s'ha aconseguit, per bé que l'evolució és favorable i no es descarta que es pugui aconseguir en les properes hores. S'aprofitaran, en aquest sentit, les condicions climàtiques més favorables durant la nit.L'objectiu de la nit, ha afegit Ramos, serà "estabilitzar els punts del perímetre que siguin més accessibles". Tot i això, l'inspector ha estat taxatiu i ha reiterat que l'incendi "no estarà estabilitzat aquesta nit", i que "durarà uns quants dies". A més ha assegurat que el foc continua "totalment actiu".El president del Govern, Quim Torra, ha recordat que Catalunya viu un moment “d’excepcional climatologia” amb una situació “crítica” al país. Per això, ha demanat que tothom segueixi les mesures que els serveis d’emergències recomanen, així com que s’eviti qualsevol sortida a les muntanyes properes “amb caràcter general”, en la línia de la decisió que aquest dijous s’ha pres. “Es tracta d’un tema de sentit comú; millor estar dins de casa en aquests moments per evitar riscos, per precaució, seguretat i seguir el que els professionals demanen”, ha afirmat.A aquestes zones, però, Torra ha anunciat una nova prohibició d’accedir als massissos de les Gavarres, a la muntanya de Montserrat i les Cadiretes, a part de la serralada del Montsant, els ports de Tortosa i els Montsec. També es prohibirà la sega al país en les properes 48 hores, i ha demanat “comprensió” als pagesos en aquest sentit. Així doncs, el president ha volgut enviar un missatge de “suport, agraïment i confiança” en especial als alcaldes i alcaldesses de tot el país, en concret de la Ribera d’Ebre, però també a tots els cossos de seguretat i emergències que actualment estan treballant de forma incansable.L'incendi que ja ha afectat més de 5.100 hectàrees, segons han informat aquest dijous al vespre els Agents Rurals. Una xifra inferior a la que havia donat el conseller d'Interior, Miquel Buch, hores abans, després de la reunió mantinguda al Centre de Comandament Avançat amb els serveis d'emergències i altres membres del Govern. Es tracta d'una cursa contrarellotge per aturar el foc en una superfície difícil de controlar. Per aquest motiu, han precisat, les xifres d'hectàrees afectades ballaran fins l'últim moment.Segons han anunciat els Agents Rurals després del Comitè Tècnic de l'INFOCAT que s'ha celebrat aquest dijous al migdia amb presència de cossos de seguretat, emergències i el conseller d'Interior, Miquel Buch, "tot apunta" que el foc va començar arran d'irregularitats en una explotació agrícola, per una "mala gestió dels fems" que hi havia en una part de la instal·lació.Segons han precisat, i malgrat que l'explotació complia tots els requisits legals, s'havia fet un "ús inadequat de la instal·lació", de manera que els fems s'havien col·locat en una part de l'explotació que no estava preparada per a això. "Quan el fem és de gallinassa, hi ha especials possibilitats que fermenti i que pugi la temperatura", ha detallat el portaveu del cos d'Agents Rurals. Ahir, ha prosseguit, el vent va promoure l'aflorament de les flames, i finalment aquestes van acabar afectant el femer i la zona propera de vegetació. A partir d'aquest moment, el foc inicial va passar a la vegetació forestal."Encara estem treballant en la zona, i hem pogut parlar amb la persona que feina l'explotació", han explicat els Agents Rurals. Aquesta persona, han assegurat, va ser qui immediatament va trucar al telèfon d'emergències 112 per avisar del foc. Malgrat que les causes no són concloents, els Agents Rurals apunten aquesta possibilitat com la més probable.

