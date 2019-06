Puigdemont no descarta que l'Estat emeti una nova euroordre si trepitja Estrasburg

🎥 president @KRLS a @CransMontanaF: "L'Estat espanyol ha fet un mal ús de la directiva de les euroordres, perquè les entén com un interruptor que es prem a conveniència, en funció de si estàs o no en una jurisdicció de conveniència. Hem d'analitzar tots els riscos" pic.twitter.com/qz4Ri9fSUO — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 27 de juny de 2019

Carles Puigdemont analitza els passos a seguir davant la constitució del Parlament Europeu, prevista per dimarts vinent a Estrasburg. Segons ha assenyalat en una roda de premsa a Ginebra després de participar en el fòrum Crans Montana, l'expresident de la Generalitat i eurodiputat electe no ha descartat que l'Estat reactivi l'euroordre per detenir-lo en el moment en què posi els peus a França. "Això demostraria que estan fent un ús arbitrari i impropi" d'aquest mecanisme, ha reflexionat.Puigdemont, que no forma part de la llista que ha enviat la Junta Electoral Central (JEC) al Parlament Europeu amb els diputats que han acatat físicament la Constitució, decidirà a última hora si apareix a Estrasburg, sempre d'acord amb el criteri del seu equip d'advocats. "Hem d'analitzar tots els riscos", ha determinat l'expresident.Els seus advocats, de fet, presentaran en les properes hores un recurs davant la justícia europea per tal que es pronunciï sobre el veto de l'Estat a Puigdemont i per determinar i disposa d'immunitat en tant que eurodiputat electe.

