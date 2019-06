Carme Elias: «El salt de la creació catalana ha estat extraordinari»

Elias té una llarga trajectòria en teatre i cinema Foto: Adrià Costa

"Darrere de caràcters forts sovint trobes fragilitat i indefensió"

Carme Elias, durant l'entrevista amb NacióDigital. Foto: Adrià Costa

"Amb Camino, quan em faltaven forces, Javier Fesser em parlava, ploràvem, i ja podíem seguir rodant"

Carme Elias: "Hem aconseguit que la gent vagi al teatre". Foto: Adrià Costa

"Mirar enrere". Això és el primer que va fer Carme Elias (Barcelona, 1951) quan va saber que l'Acadèmia del Cinema Català l'havia nomenat nova membre d'honor al costat d'Assumpta Serna, Jordi Cadena, Hermann Bonnín, Elena Jaumandreu i Pere Sallent. Un reconeixement a la trajectòria de sis magnífics professionals de l'escena.conversa amb Elias sobre aquesta manera de mirar enrere, sobre la feina d'actriu, els seus orígens i alguns dels actors i directors que ha conegut.- Als premis els dono una importància relativa. Però em fa il·lusió, en aquest cas, com quan em van donar el Goya. Em fa mirar enrere i dic: "Caram!" He fet moltes coses i agafo perspectiva.- No sé si es pot parlar en aquests termes. Evidentment, hi ha actors de cine als quals no agrada gens el teatre. Jo soc una actriu a qui li encanta el teatre, i també el cine. Darrerament, faig més teatre però hi ha hagut moments a la meva vida que he fet més cinema.- Els personatges t'arriben, no els generes tu. Però sí, m'agraden les dones fortes, les que tenen coses a dins per explicar. El món femení té per mi molts matisos i intento, en cada personatge, donar moltes parts d'ell. Però darrere d'una dona aparentment feble pots trobar elements de fortalesa. M'agrada molt fer una immersió psicològica en cadascun de nosaltres i aprofundir molt.- Sí. Submergir-me en el personatge.- Què va ser de Baby Jane és una de les meves pel·lícules preferides. La revisito constantment. M'ha atret molt aquest enfrontament entre les dues actrius. Va ser màgic per mi poder interpretar-ne una d'elles. L'obra que hem fet es basa en un intercanvi de cartes, amb salts en el temps, i això permetia que cada carta transportés un diferent estat d'ànim, sempre dins del caràcter d'ella. Hi ha moments en què treus l'enorme dolor que ella sentia, en d'altres la feblesa en un instant determinat.- A vegades, darrere de moltes actituds, et trobes amb l'escut d'un ésser humà que està en un entorn, en aquest cas el de Hollywood, en què ha de lluitar i tenir caràcter, perquè ella el tenia. Si no, no hagués arribat on va arribar. Al final, el que trobes és una fragilitat i una indefensió. Els humans som així i és divertit quan ho descobreixes.- Sobretot descobreixes moltes coses de tu mateixa. De vegades anem pel món mirant els altres i no mirant-nos a nosaltres.- Sí, home, és clar. La pitjor època són els assajos, les etapes de preparació, quan tot va en funció d'allò i et passes el temps repetint frases. Hi ha moments en què pots estar a casa i penses en com actuaria el personatge. A vegades em sorprenc parlant sola pel carrer... Això passa. Quan tens el personatge ben estructurat, ja no.- Un de l'autor August Strindberg en teatre. Cada funció era terrible. Com si no em pogués desfer del personatge. Em tenia posseïda. Acreedores . Anava cada dia al teatre tremolant, cada dia era una aventura. Però normalment, quan conclou el procés d'assajos, tot això queda fora.- T'acostumes a servir el públic. Si atens en un mostrador, aprens a estar davant el públic. És com una funció i has de fer la teva representació. Però aquest no va ser l'estímul. L'estímul va ser que vaig tenir la sort que em va entusiasmar la poesia ja des de petita i m'agradava recitar els versos de Nadal. Al costat de casa hi havia un teatre de barri, a Sant Quintí, més amunt del Clot, amb un gran mestre, de qui vaig aprendre moltes coses. El senyor Balcells, a qui sempre recordaré. A vegades, quan ja era una actriu professional, em venia a veure i algun cop em renyava. Em va ensenyar les bases de l'escena. A partir d'aquí, vaig poder convèncer els pares d'estudiar a l'Institut del Teatre.- Era profesor de mim. Per tant, ens feia fer coses molt abstractes. Hi havia Hermann Bonnin, a qui també s'ha homenatjat amb la distinció de soci d'honor, que era el director, i va canviar l'Institut. Vam tenir professors com Fabià Puigserver, que ens van ensenyar a ser actors des d'un altre punt de vista. Ens van regalar tot una cultura teatral.- No vull destacar-ne cap. Fins i tot amb els qui en algun moment he pogut tenir una etapa difícil, després m'han servit de molt.- Era molt dura, però jo estava molt acompanyada. Vaig encarar el personatge des de l'amor i el lliurament, que és el contrari del que sembla. Ella tot ho feia per la seva filla. La Gloria de Camino és una persona tan absorbida per la seva mentalitat que no es deixa viure. Té a veure amb tot una generació que ha existit en aquest país, i jo hi veia un vincle amb les meves àvies, una persona abduïda per una creença. Vaig tenir la sort de tenir al costat un director com Javier Fesser. Ell intel·lectualment és fantàstic.- Tots els actors i els directors al final ens trobem, d'una manera o altra. Però Fesser té una cosa que no tenen tots els directors, que és una capacitat d'empatia emocional enorme. Recordo que ell plorava amb mi quan preparàvem algunes escenes. O si en algun moment determinat jo sentia que em faltaven forces, m'agafava i em parlava. Ploràvem, i ja podíem seguir rodant. Ara estic rodant amb una directora així. Es diu Claudia Pinto. Amb ella vaig rodar una pel·lícula a Veneçuela, La distancia más larga . I ara estic rodant amb ella a les Canàries Las consecuencias, una història molt crua.- Ell em va ajudar molt quan vaig aterrar a Madrid. Jo venia d'una escola molt diferent a la d'ell, però va ser molt generós. Ell era un dels grans.- És necessària. Tu has de ser generós en primer lloc amb els teus personatges i els teus companys, arriscant-te, implicant-te. Els egos els has de deixar de banda davant la càmera.- Meravellós. La creació catalana viu un moment esplèndid. Hi ha una escola com l'Escac (Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya), on els alumnes aprenen les tècniques més avançades i fan el seu curtmetratge final. Quan puc, hi col·laboro. Genera molt bons professionals. Però per mantenir aquest centre cal el suport de totes les institucions. Jo vinc del teatre amateur i després del teatre independent. I si mirem amb perspectiva, el salt que s'ha aconseguit és extraordinari. Com el Teatre Nacional, per exemple, amb unes produccions esplèndides. Tenim uns professionals excepcionals, a banda dels directors, en música, en vestuaris, en luminotècnia. Hem aconseguit que la gent vagi al teatre.- Desconec el tema en profunditat, però és evident que aquest suport és bàsic.- La segueixo. En l'entorn familiar i personal, tots pensem d'una manera i hem de fer un esforç per entendre'ns. És una part positiva del procés, que ha obligat a buscar espais de trobada i que tothom tingui possibilitat de dialogar. Com a país, vivim un moment molt complicat.- La meva experiència, des de fa molts anys, és que sempre hi ha hagut, i continua havent-hi, una gran admiració pels professionals catalans. L'escola d'actors i mestres catalans té prestigi i això es manté. En la meva experiència no he tingut cap problema ni reticència.

