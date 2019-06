Unes 200 persones reclamen l'absolució dels presos a la delegació del govern espanyol

Unes 200 persones han tallat la tarda d'aquest dijous l'encreuament entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria de Barcelona, davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. L'objectiu ha estat demanar l'absolució dels presos polítics, sota la convocatòria de la Crida Nacional per la República.Els concentrats s'han vestit amb roba blanca i han mostrat cartells amb els lemes "Absolució" i "Unitat". A partir de les 18.00 hores han cantat consignes a favor de la llibertat dels presos i ha cridat "ho tornarem a fer", citant les paraules del president d'Òmnium Cultural al judici de l'1-O, Jordi Cuixart.Durant la concentració, han desplegat una pancarta a la calçada i han instal·lat un petit escenari on han intervingut l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas i el secretari general de la Crida, Toni Morral.En el moment en què han començat a tallar el carrer, agents de la Guàrdia Urbana han desviat el trànsit de l'encreuament i han arribat dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra. En aquest emplaçament, però, ja hi ha el dispositiu habitual de la Policia Nacional amb dues furgonetes i tanques que eviten arribar a la porta.

