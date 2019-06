Com pots saber si el teu gos pateix un cop de calor?

El Col·legi Oficial de Veterinaris de València ha llançat una sèrie de consells per evitar els cops de calor en els gossos i també ha explicat quins són els primers símptomes. Es tracta de genives vermelles i brillants, boca oberta, mareig, esbufecs continus, excessiva salivació i apatia. En cas que l'animal presenti aquestes circumstàncies, és necessari intervenir perquè vol dir que està patint el cop de calor.Davant l'arribada de l'estiu i l'onada de calor prevista per a aquests dies, els veterinaris recorden que els gossos, a diferència dels humans, regulen la seva temperatura mitjançant el panteix i la sudoració per les coixinets i les zones amb poc pèl.Per això, les altes temperatures, un espai amb escassa ventilació i exposat a altes radiacions solars o la manca d'hidratació poden desencadenar un cop de calor. L'important és tenir sempre a disposició del gos aigua fresca i neta i intentar no sortir al carrer en les hores més sufocants del dia.A més, si se'l transporta en cotxe mai se l'ha de deixar tancat a dins, ni tan sols amb les finestretes baixades. Pel que fa a les races, els veterinaris valencians recomanen prestar especial atenció a les races o animals més susceptibles de patir aquest tipus de dolència, com són els gossos més joves o d'edat més avançada. El bòxer, carlí, buldog i qualsevol animal braquicèfals són els més propensos a patir un cop de calor.Si aquest es produeix, el primer que aconsellen fer els professionals és intentar tombar el gos a un lloc amb ombra i refrescar poc a poc amb aigua o posar-li teles humides al coll i el cap per intentar baixar-li la temperatura corporal. Després dels primers auxilis caldria acudir al veterinari.

