VÍDEO Bovera, un poble confinat

20:04 Els Bombers donen per estabilitzat un incendi a la Fatarella que ha cremat dues hectàrees de zona forestal. Les flames han obligat a tallar dues carreteres locals entre aquest municipi i Vilalba dels Arc. En un primer moment, els Bombers havien dit que el foc estava controlat però després han rectificat i han dit que el foc estava estabilitzat.



19:59 ⚠ Es mantenen 7 vies tallades per incendi:#IFTorredelEspanyol

⚫ T-714 Torre de l'Espanyol-Cabacés

⚫ T-2237 Vinebre-Palma d'Ebre

⚫ T-703 Palma d'Ebre-C-233

⚫ C-233 Bovera-Flix

⚫ C-12 Maials-Flix#IFFatarella

⚫ TV-7333 la Fatarella-Vilalba dels Arcs

⚫ TV-7331 Fatarella pic.twitter.com/SXJTli0IzJ — Trànsit (@transit) June 27, 2019

18:55 DADES L'incendi de la Ribera d'Ebre ja és el segon més gran des del 1998. El foc més estès des del 1986 va ser el que va arrasar bona part del Berguedà, el 1994, i que va acabar amb 22.919 hectàrees de zona forestal; una informació de Roger Tugas

18:45 Els Bombers donen per controlat l'incendi a la Fatarella que ha cremat dues hectàrees. Deu dotacions del cos d'extinció d'incendi, una de les quals aèries, han treballat per atacar les flames amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME), desplaçada a Catalunya per l'incendi de la Ribera d'Ebre. A causa d'aquest incendi ha calgut tallar dues carreteres entre la Fatarella i Vilalba dels Arcs, concretament la TV-7333 i la TV-7331.

18:44 Els Bombers ja han estabilitzat l'incendi de Campdevànol, que ha cremat 1.850 metres quadrats. És el segon petit foc en dos dies al Ripollès

18:33 Nombrosos ajuntaments catalans obren gratuïtament les piscines per l'onada de calor. Altres consistoris restringeixen la mesura als col·lectius amb més risc, apliquen descomptes a l'entrada o cobren un preu simbòlic.

18:16 Es mantenen set vies tallades per incendi de la Torre de l'Espanyol: la T-714 Torre de l'Espanyol-Cabacés, la T-2237 Vinebre-Palma d'Ebre, la T-703 Palma d'Ebre-C-233, la C-233 Bovera-Flix i la C-12 Maials-Flix. Pel que fa a l'incendi de la Fatarella: la TV-7333 la Fatarella-Vilalba dels Arcs i la TV-7331 Fatarella.

18:00 Els Agents Rurals han restringit els accessos a la serralada del Montsant i als Ports de Tortosa per l'alt risc d'incendi des de quarts de tres de la tarda d'aquest dijous, avançant així una acció que s'havia dit que es produiria el divendres. Aquestes zones es sumen a la serra del Montsec, amb l'accés restringit des d'aquesta mitjanit. ⚠️Avancem el tancament d'accessos a la serralada de Montsant i als Ports de Tortosa per l'alt risc d'incendi

👉Aquesta tarda ja no s'hi pot accedir

➡️Recordeu que també està restringit l'accés a la serra de Montsec (a la imatge) i que 15 comarques estan en nivell 3 del #PlaAfla pic.twitter.com/e50ADvISSv — Agents Rurals (@agentsruralscat) 27 de juny de 2019

18:00 Imatges de la reunió amb alcaldes #IFRiberadEbre a on els comandaments operatius #bomberscat expliquem l'estat dels incendis. També han assistit el president @QuimTorraiPla, la consellera @TeresaJorda i el conseller @MiquelBuchHi entre d'altres autoritats, cossos i institucions pic.twitter.com/nsyLWXzhz4 — Bombers (@bomberscat) 27 de juny de 2019

17:49 Preocupació entre els veïns de Bovera que veuen el fum de l'incendi de l'Ebre cada vegada més a prop. Els veïns de Bovera estan preocupats perquè tot i que semblava que a primera hora de dijous al matí el foc estava lluny del seu municipi, al migdia l'incendi ha revifat i veuen el fum cada vegada més a prop. Protecció Civil ha ordenat els veïns de Bovera confinar-se a casa però alguns voluntaris, coordinats pels Agents Rurals, s'han repartit en grups de com a mínim dues persones per les masies del voltant del nucli, equipats amb cisternes, per vigilar la zona.

17:12 ÚLTIMA HORA Estabilitzat l'incendi a Campdevànol, que ha cremat 1.850m2. Encara treballen a la zona sis dotacions dels Bombers.

16:34 Es registren més de 40 graus en diversos municipis de Catalunya. El Departament de Salut recomana no exposar-se al sol ni fer massa exercici físic entre les 11 i les 16 hores, que és quan fa més calor.

16:34 Dos nous incendis a la Fatarella i Campdevànol. El foc declarat a la Terra Alta és molt a prop del de la Ribera d'Ebre i els Bombers esperen que els camps de conreu actuïn com a tallafoc.

16:21 VÍDEOS «Vam sortir per cames»: el testimoni d'un treballador de la granja afectada per l'incendi de la Torre de l'Espanyol https://t.co/ePiWgKRSYd #IFTorredelEspanyol #IFRiberadEbre pic.twitter.com/Q0IGMTlzrL — NacióDigital (@naciodigital) June 27, 2019

15:30 Protecció Civil de la Generalitat ha ordenat aquest dijous el confinament de tota la població del municipi de Bovera, a la comarca de les Garrigues, i també de la més sensible de Maials, al Segrià. En aquest últim cas es demana a la gent gran, les embarassades, els infants i les persones amb problemes respiratoris que es tanquin a casa.



15:26 Onada de solidaritat amb el ramader de l’Ebre que ha perdut 200 xais per culpa del foc. Diversos pastors, altres ramaders i ciutadans en general de manera desinteressada ofereixen caps de bestiar per si vol tornar a començar.



15:26 FOTOS Les conseqüències dramàtiques del pas de l'incendi de la Ribera d'Ebre a la granja més afectada pel foc 📸 @agenciaacn https://t.co/Rp1xan6miY pic.twitter.com/fJ1PygSdPj — NacióDigital (@naciodigital) June 27, 2019

15:03 Els Bombers destinen a les tasques d'extinció 90 dotacions (45 vehicles d'aigua i 45 dotacions lleugeres) i 10 mitjans aeris (un helicòpter de comandament, 5 bombarders i 4 avions de vigilància i atac). També hi ha un hidroavió del Ministeri d'Agricultura, tot i que des del govern espanyol parlen de 4 mitjans aeris enviats. Als 350 bombers se sumen els 230 efectius humans de la Unitat Militat d'Emergències, 65 vehicles i un helicòpter.

15:03 580 efectius treballen al foc de la Ribera d'Ebre prioritzant els esforços en la zona sud del flanc dret, que és el que més preocupa. Aquest matí s'han registrat revifades per culpa del vent, tot i que no bufa com dimecres.



14:46 L'incendi de la Ribera d'Ebre és ara el tercer més gran del segle XXI a Catalunya, després del foc de l’Alt Empordà el 2012 i el de Sant Llorenç Savall del 2003.

14:25 El pas pels diferents accessos a la serra del Montsec estarà restringit, com a mínim, fins aquest dissabte, en funció de l'evolució de la situació d'onada de calor. S'ha tancat una àrea de més de 25.000 hectàrees conformada pel Montsec d'Ares, el de Rúbies i l'entorn de la Baronia de Rialb, situada dins de les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell.

13:52 Actualizació de Protecció Civil persones evacuades:



Flix: 37 persones.

Bovera: quatre persones.

Palma d’Ebre: quatre persones.

Maials: Si han d’evacuar gent de masos de bovera i de la Bisbal de Falset) les portarien al pavelló municipal.

13:49 La mala gestió dels fems en una granja va iniciar el foc de la Ribera d'Ebre. Aquesta és la principal causa que, segons les investigacions d'Agents Rurals, s'apunta com a orígen de l'incendi que ja ha afectat més de 5.500 hectàrees i que amenaça d'arrasar-ne 20.000. Informa Aida Morales.

13:18 La CUP Terres de l'Ebre ha mostrat, a través d'un comunicat, la seva "solidaritat i escalf" als veïns de la Ribera d'Ebre afectats per l'incendi, així com l'agraïment als 350 efectius del cos de Bombers, del GRAF, equips d'emergència i agents rurals que "s'estan deixant la pell" en apagar el foc "tot i la manca de recursos". 🔴 COMUNICAT | De la @CUPEbre davant del brutal incendi que està afectant la #RiberadEbre. Tota la nostra solidaritat a les veïnes i als equips d’emergència i agents rurals #IFTorredelEspanyol #IFVinebre #incendiRiberadEbre



➡️ https://t.co/geKakGwDgq pic.twitter.com/Hr650rEn7v — CUP Països Catalans (@cupnacional) June 27, 2019

12:55 VÍDEO Noves imatges aèries. Hi veiem el flanc dret, on els Bombers concentren ara el màxim d'esforços. Més imatges aèries de #IFRiberadEbre, captades ahir al vespre. Corresponen al flanc dret de l'incendi, on ara mateix es concentren el màxim d'esforços de #bomberscat. Atenció a l'ambient de foc generat en tota la zona afectada! pic.twitter.com/rkZx3iY9Gd — Bombers (@bomberscat) 27 de juny de 2019

12:50 Al llarg de la jornada d'avui s'incorporaran una nova secció d'intervenció de la UME des de València amb una Dozer D7 i un helicòpter Cougar, augmentat el desplegament a 221 militars, 12 autobombes i tres vehicles nodrissa, dos Dozer i un helicòpter.

12:24 El Govern prohibirà activitats a l'aire lliure per evitar nous incendis. El president Quim Torra reclama màxima prudència: "No ens podem permetre un segon incendi".

11:59 Protecció Civil eleva a fase d'emergència el pla Infocat per l'incendi. Ja s'han hagut de desallotjar, per ara, 53 persones. 🔴 #ProteccioCivil Generalitat eleva a fase de EMERGENCIA el Plan #INFOCAT por la situación en el incendio de Ribera d'Ebre #IFRiberadEbre #IFTorredelEspanyol

En total ha habido 53 personas evacuadas. Evitad desplazamientos innecessarios por la zona — Protecció civil (@emergenciescat) 27 de juny de 2019

12:04 ÚLTIMA HORA L'incendi de la Ribera d'Ebre ja ha arrasat més de 5.000 hectàrees i amenaça de cremar-ne 20.000. Informen Irene Ramentol i Pere Pratdesaba.

11:28 Carmen Calvo es desplaça fins a l'incendi de la Ribera d'Ebre. La vicepresidenta en funcions assegura que el foc preocupa enormenent al govern espanyol, que ha desplegat centenars d'efectius de l'exèrcit. Ho explica Aida Morales.

11:10 El Parlament expressa la seva solidaritat amb els municipis afectats per l'incendi de la Ribera d’Ebre. Torrent agraeix l'esforç dels servidors públics per fer front al foc.

Tot el nostre suport als professionals que esteu lluitant contra l’#IFTorredelEspanyol. Gràcies per la vostra entrega i dedicació vetllant pel territori i la seguretat dels veïns i veïnes. https://t.co/wq0dPD6BiL — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) June 26, 2019

11:07 VÍDEO Noves imatges aèries dels @bomberscat que mostren la gran perillositat de l'incendi de la Ribera d'Ebre https://t.co/99i46EHfX4 #IFRiberadEbre pic.twitter.com/dUjBkpxxZu — NacióDigital (@naciodigital) June 27, 2019

10:53 El cap dels Bombers: «La situació és molt crítica». Les condicions metereològiques fan que continuï sent un incendi amb potencial per cremar 20.000 hectàrees.

10:52 Alcaldes, Govern i Diputació de Lleida, preocupats pel flanc dret de l'incendi de l'Ebre que avança cap a les Garrigues. Demanen "extremar la precaució" perquè el foc és de "d'altíssima magnitud" i les temperatures poden superar els 40 graus.

10:51 La Unitat Militar d'Emergències ampliarà els efectius fins als 250 a l'incendi de la Ribera d'Ebre. A més dels de Saragossa, es desplaçaran unitats des de la base de Valènc.

10:49 El flanc esquerra està aturat a la C-12 i s'estan fent cremes controlades. El flanc dret continua totalment descontrolat.

Hores d'ara, el flanc esquerra del cap de #IFRiberadEbre està aturat a la C12. Unitat #GRAF #bomberscat l'hi han estat duent fent cremes. El flanc dret del camp continua molt actiu; és una zona molt abrupta, amb molts barrancs. L'orografia dificulta les tasques d'extinció. — Bombers (@bomberscat) June 27, 2019

10:48 Què fa especialment perillós l'incendi de Ribera d'Ebre? L'orografia del terreny, les temperatures extremes i l'altíssim risc de més incendis arreu de Catalunya fan treballar els Bombers a contrarellotge