El «ple» de les Dones exigirà més pressupost per a polítiques feministes

L'1 de juliol el Parlament acollirà el ple de les Dones , una iniciativa impulsada conjuntament per la cambra i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC). Un total de 65 diputades i 75 membres d'entitats participaran en la sessió, que té com a objectiu consensuar una declaració.Aquest dijous, la vicepresidenta del CNDC, Montse Pineda, i la secretària quarta de la Mesa, Adriana Delgado (ERC), han avançat que la declaració exigirà més pressupost per a polítiques feministes.També que les "bones paraules" vagin acompanyades de voluntat política. El text també vol abordar la participació política i institucional, les discriminacions laborals i econòmiques, la violència masclista, la garantia de drets un l'educació sexual. Per Delgado, un dels objectius principals és enfortir el compromís del Parlament amb la "realitat de les dones".El president de la cambra, Roger Torrent, té intenció que el contingut de la declaració que aprovi el ple de les Dones es traslladi més tard a un ple monogràfic del Parlament, la qual cosa dependrà de la decisió dels grups parlamentaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor