La direcció de la CUP estudia dimitir en bloc per encarar la refundació

Portaveus oficials afirmen que "no hi ha cap procés engegat" per renovar la direcció, tot i que "és evident" que s'ha de fer

La CUP no passa per un dels seus millors moments. Després del resultat agredolç de les eleccions municipals , i de les discrepàncies públiques sobre si participar o no als comicis espanyols i europeus , la formació anticapitalista camina cap a un rumb incert que l'aboca a la refundació. Més que mai, el concepte d'unitat popular i l'abast dels seus límits ha tornat a l'epicentre del debat, i les crisis internes - accentuades per les acusacions destapades per Mireia Boya - han fet aflorar el malestar.Davant d'aquest escenari, i en el marc de la necessitat de posar el comptador a zero, el Secretariat Nacional de la CUP estudia dimitir en bloc a partir del proper 14 de juliol, quan se celebrarà l'Assemblea Nacional, segons han explicat diverses fonts a. La direcció actual del partit resta desmembrada des de fa ja uns mesos per la baixa de diversos militants. Les últimes han estat Maria Ballester, Aina Delgado i Núria Alcaraz, que van deixar la direcció per la gestió que es va fer del cas Boya, considerant que el partit havia "minimitzat" l'agressió denunciada per l'exdiputada.Les tres exmembres de la direcció reclamaven obertament canvis en el partit, tot i que no són les úniques. Un document proposat pel mateix Secretariat Nacional el mes d'abril proposava debatre en un Consell Polític la necessitat de promoure una reflexió profunda en clau estratègica, així com un debat sobre el paper de la CUP davant de la "més que probable convocatòria d'unes eleccions anticipades al Parlament". En aquest document es tornava a posar en qüestió el paper institucional del partit, es convidava a repensar la política d'aliances, es feien reflexions sobre la desobediència i la unilateralitat i, fins i tot, s'obria la porta a crear un "nou artefacte amb referencialitat de la CUP" per superar les sigles utilitzades fins ara.Fonts de la CUP expliquen a aquest diari que l'Assemblea Nacional del 14 de juliol a Celrà (el Gironès) servirà per posar les bases de la renovació del Secretariat Nacional, que hauria de ser escollit a finals d'any. De fet, alguns dirigents expliquen que ja fa mesos que la renovació està previst. "Fa temps que es planteja que l'actual Secretariat no duri gaire", admeten. "El que s'ha de preguntar tothom és per què no s'han substituït les persones que han plegat", afegeix una altra font anticapitalista.Portaveus oficials dels anticapitalistes, però, asseguren aque "no hi ha cap procés engegat" per renovar la direcció, tot i que admeten que és "evident" que "en un moment o altre" s'ha de fer. Sobretot, precisen, arran de la baixa de les tres darreres secretàries que van plegar. Així mateix, afirmen que els canvis no estan relacionats amb el "procés de refundació" del partit, vinculat al nou cicle polític. Altres fonts, no oficials, fan una lectura més dura. Consideren que, el que cal, és una "ruptura absoluta" amb la manera com s'ha treballat fins ara, amb una "rentada de cara" que permeti tornar a la idea inicial de les candidatures d'unitat popular.En aquest punt, caldrà que les ànimes de la CUP -tant la d'Endavant com la de Poble Lliure, però també l'anomenat tercer sector- se sentin representades amb la nova direcció, i que es puguin arribar a establir nous punts de consens discursius i d'organització interna. Sobre això, apunta un altre dirigent, caldrà que els cupaires reformulin l'estructura d'alliberats que, actualment i arran del resultat dels darrers comicis, és molt més difícil de mantenir per la delicada situació econòmica per la qual passa el partit.

