Sis detinguts per robar més de 24.500 quilos de coure en polígons de Barcelona i València

La Guàrdia Civil de Sagunt (País Valencià) ha detingut sis persones per suposadament robar més de 800 metres de cablejat de coure, amb un pes d'uns 24.570 quilos i un valor de 140.000 euros, en polígons industrials de les províncies de Barcelona i València.L'operació va arrencar el 4 de juny en un dels dispositius del Pla contra el robatori de coure, davant l'intent de venda de bobines de coure en una empresa de reciclatge de residus metàl·lics del polígon del Puig de Santa Maria (País Valencià), transportades en un vehicle de grans dimensions amb matrícula de Romania.Després de la vigilància, els agents el van localitzar estacionat al mateix polígon, al costat d'un turisme en què hi havia tres homes a l'interior. Un cop identificats, van comprovar que dos d'ells eren el conductor del turisme i el tercer del vehicle pesant, informa la Guàrdia Civil en un comunicat. En el semiremolc transportaven un total de cinc bobines de fil de màquina de coure electrolític de vuit mil·límetres, amb un pes net de 24.572 quilos i un valor econòmic proper a 140.000 euros. Els guàrdies civils també van intervenir un total de 6.237 euros en metàl·lic.Els investigadors van descobrir que aquestes bobines de coure procedeixen d'una empresa metal·lúrgica establerta a la província de Barcelona, ​​que contracta el transport fins a una altra companyia Vicenza (Itàlia). Pel que sembla, el transportista de la mercaderia de coure pretenia vendre les bobines pel seu valor com a metall al pes, mentre que els ocupants del turisme serien els encarregats de gestionar cada transacció. Els tres van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni.Un dia després, el 5 de juny, la Guàrdia Civil va saber que la venda hauria estat negociada a través d'una empresa de reciclatge de residus metàl·lics de la localitat valenciana de Carlet. Allí van ser arrestats dos dels seus responsables, abans de la sisena detenció d'un antic treballador d'aquesta companyia, suposadament encarregat de vigilar la venda del material.Als sis detinguts, de 24 a 54 anys, se'ls imputen els presumptes delictes de furt i receptació. Les diligències han passat a disposició dels jutjats de Primera Instància i Instrucció número 2 de Massamagrell. Finalment, l'equip ROCA (RObatoris al CAmp) de la Guàrdia Civil de Sagunt va tramitar la recuperació del material el passat 6 de juny després intervenir les cinc bobines de cobra en perfectes condicions.

