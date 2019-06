Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi a la Fatarella que ha cremat dues hectàrees

Els Bombers han donat per estabilitzat cap a un quart de set de la tarda l'incendi a la Fatarella (Terra Alta) que cremava des de dos quarts de quatre, i que segons els Agents Rural ha afectat una superfície de dues hectàrees de zona forestal. En un inici el cos de Bombers ha parlat de "controlat", però després ha rectificat dient que estava "estabilitzat".Deu dotacions del cos d'extinció d'incendi, una de les quals aèries, han treballat per atacar les flames amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME), desplaçada a Catalunya per l'incendi de la Ribera d'Ebre. A causa d'aquest incendi ha calgut tallar dues carreteres entre la Fatarella i Vilalba dels Arcs, concretament la TV-7333 i la TV-7331.Aquesta tarda s'han declarat dos incendis que s'han sumat al de Ribera d'Ebre: el de la Fatarella (ara estabilitzat) i el de Campdevànol, que ja està estabilitzat. Els dos focs s'han sumat a l'incendi que crema a la Ribera d'Ebre, que ja ha arrasat 5.500 hectàrees i amenaça de cremar-ne 20.000.Precisament, el foc a la Fatarella era molt a prop del que crema a la Ribera d'Ebre. Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per dos quarts de quatre de la tarda. La zona envoltada de camps de conreu ha actuat com a tallafoc.En el cas del foc de Campdevànol, les flames han afectat 1.850 metres quadrats. Sis dotacions treballen en el foc declarat al Coll de Casals, ubicat en aquest municipi del Ripollès. A les cinc ha estat estabilitzat. Els dos nous incendis s'han sumat al de la Ribera d'Ebre, considerat un dels pitjors dels darrers vint anys. Un total de 53 persones han estat evacuades pel foc. Protecció Civil de la Generalitat ha elevat a fase d'emergència el pla Infocat per aquest incendi, que va començar dimecres a dos quarts de tres de la tarda. Hi ha 43 dotacions terrestres i 15 mitjans aeris treballant per estabilitzar el foc, amb especial preocupació pel flanc dret.El costat esquerre ja ha quedat ancorat a la C-12, que actua de tallafocs. La Generalitat demana evitar desplaçaments innecessaris per la zona. En el total d'efectius que hi treballen s'inclouen quatre avions del Ministeri d'Agricultura i 230 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

