Borrell recorrerà les noves delegacions catalanes perquè són «clarament nocives» per a l'Estat

El ministeri espanyol d'Afers Estrangers s'oposa a l'obertura de les delegacions de Mèxic, l'Argentina i Tunísia aprovades pel Govern perquè considera que l'activitat de les oficines catalanes a l'exterior és "perjudicial pels interessos de l'Estat". En un informe a què ha tingut accés l'ACN, el ministeri dirigit per Josep Borrell desaconsella l'obertura de Mèxic, l'Argentina i Tunísia i lamenta que l'acció exterior catalana suposa un "esforç suplementari" de la diplomàcia espanyola per "contrarestar la propaganda secessionista".L'informe assegura que és "declarat i inequívoc" l'objectiu de la Generalitat "d'utilitzar tots els mitjans al seu abast al servei del seu projecte secessionista" i acusa el president Quim Torra d'actuar seguint "les directrius marcades des de Bèlgica per Carles Puigdemont" per "internacionalitzar" el procés. Tot i que el ministeri d'Afers Estrangers espanyol reconeix "la importància" dels vincles comercials i socials amb Mèxic i l'Argentina, assegura que això no justifica l'obertura de delegacions.De fet, pel govern espanyol, les delegacions són "un instrument fonamental per promoure la internacionalització del procés difonent tesis del secessionisme i denigrant la imatge internacional d'Espanya" i actuen amb una visió "política" que desborda, diuen, l'àmbit competencial de la Generalitat.En una entrevista a l'ACN, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, replica que "el pitjor enemic de la imatge exterior d'Espanya i la seva reputació és el que fa l'Estat quan vulnera drets civils i humans i erosiona la democràcia", i no l'activitat exterior de la Generalitat. A l'informe, el ministeri espanyol assegura que des de la reobertura de les delegacions tancades pel 155, ha pogut "comprovar, com era previsible" que les oficines han donat suport a "activitats encaminades a desprestigiar la reputació d'Espanya"."No fem res per atacar la nació espanyola, ni atacar el regne d'Espanya, com diu l'informe, nosaltres actuem en positiu", afirma el responsable de l'acció exterior de la Generalitat. Segons Bosch, el seu Departament fa "el que està obligat a fer", que és internacionalitzar la societat catalana. "Si diuen que això els molesta és segurament una senyal que ho estem fent prou bé", insisteix.Bosch critica que el ministeri espanyol es dediqui "a fer campanyes per tal de contrarestar el que diuen que és una campanya política, que ja de per sí és qüestionable". "Es dediquen a propagar que des de la Generalitat estem danyant la imatge d'Espanya, i no és cert, qui danya la imatge d'Espanya són els poders de l'Estat", afegeix.

