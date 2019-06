El Govern prohibeix l'accés als massissos de les Gavarres, Montserrat i Cadiretes pel risc d'incendi

El Govern prohibeix l'accés als massissos de les Gavarres, Montserrat i Cadiretes a partir d'aquest vespre per l'alt risc d'incendis. Això se suma a la prohibició de l'accés a la serralada del Montsant i als Ports de Tortosa des de quarts de tres de la tarda d'aquest dijous, avançant així una acció que s'havia dit que es produiria el divendres. Des d'aquesta mitjanit tampoc es pot accedir al Montsec.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat l'encarregat d'anunciar-ho en una compareixença davant dels mitjans juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Torra ha tornat a demanar "responsabilitat i solidaritat" a tota la ciutadania davant del moment "d'excepcionalitat climàtica" que viu Catalunya. Ha demanat que la gent no vagi a les muntanyes ni massissos i es mantingui la precaució i l'alerta. Torra ha anunciat també que ha quedat prohibida la sega durant les properes 48 hores. "No ens podem permetre que cap petita imprudència perjudiqui moltes feines", ha destacat.Els Bombers de la Generalitat continuen treballant a contrarellotge per controlar el virulent incendi de la Ribera d'Ebre, que ja ha arrasat més de 6.500 hectàrees. Els cossos d'emergència prioritzen controlar el flanc dret, i a hores d'ara comencen a controlar-ne la part sud i se centren en la part nord. Segons ha explicat Miquel Buch en roda de premsa a primera hora de la tarda, en la part sud del foc la tasca dels Bombers "comença a anar bé".Per contra, ara els efectius es dediquen a atacar el sector nord d’aquest flanc perquè hi ha sectors que podrien créixer. Precisament aquest és un dels motius que han portat a ordenar el confinament dels habitants de Bovera (Garrigues). Segons Buch, la mesura s’ha pres per motius de seguretat i forma part "d’una de les hipòtesis" d’actuació marcades pels responsables de l’operatiu. El conseller ha insistit que no creuen que el foc arribi al nucli de Bovera, però que se n’ha decidit el confinament per precaució. A Maials (Segrià) s’ha recomanat el confinament de gent gran, embarassades, infants i persones amb problemes respiratoris.El sector nord del flanc dret de l’incendi és el que més preocupa a hores d’ara, atès que les condicions meteorològiques -amb vent moderat i temperatures molt elevades- , continuen sent desfavorables per a l’extinció. En aquest sentit, el conseller d’Interior ha admès que no poden descartar més confinaments. "Lluitem contra el foc i la meteorologia; enemics que lluiten en contra nostra", ha subratllat. Unes 90 dotacions terrestres, una desena de mitjans aeris i més de mig miler d’efectius humans lluiten contra el foc.Pel que fa a la superfície cremada, el titular d’Interior ha insistit que la xifra provisional és d’unes 6.500 hectàrees, tot i que hi ha “clapes verdes” dins el perímetre que s’han pogut salvar de les flames.Segons han anunciat els Agents Rurals després del Comitè Tècnic de l'INFOCAT que s'ha celebrat aquest dijous al migdia amb presència de cossos de seguretat, emergències i el conseller d'Interior, Miquel Buch, "tot apunta" que el foc va començar arran d'irregularitats en una explotació agrícola, per una "mala gestió dels fems" que hi havia en una part de la instal·lació.Segons han precisat, i malgrat que l'explotació complia tots els requisits legals, s'havia fet un "ús inadequat de la instal·lació", de manera que els fems s'havien col·locat en una part de l'explotació que no estava preparada per a això. "Quan el fem és de gallinassa, hi ha especials possibilitats que fermenti i que pugi la temperatura", ha detallat el portaveu del cos d'Agents Rurals. Ahir, ha prosseguit, el vent va promoure l'aflorament de les flames, i finalment aquestes van acabar afectant el femer i la zona propera de vegetació. A partir d'aquest moment, el foc inicial va passar a la vegetació forestal."Encara estem treballant en la zona, i hem pogut parlar amb la persona que feina l'explotació", han explicat els Agents Rurals. Aquesta persona, han assegurat, va ser qui immediatament va trucar al telèfon d'emergències 112 per avisar del foc. Malgrat que les causes no són concloents, els Agents Rurals apunten aquesta possibilitat com la més probable.

