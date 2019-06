Les piscines públiques, obertes gratuïtament per l'onada de calor

Una instantània de la piscina municipal de Figueres Foto: ACN

Nombrosos ajuntaments catalans han decidit obrir gratuïtament les piscines per l'onada de calor per permetre que la ciutadania es refresqui. La mesura, sobretot, s'adopta davant les previsions que anuncien que avui la calorada arribarà al punt àlgid i se superaran els 40 graus a bona part del territori. Hi ha consistoris que apliquen la gratuïtat des d'ahir i fins avui, però també d'altres que l'estenen fins diumenge.En general, els ajuntaments obren les piscines de franc a tots els residents (això sí, fins que no se superi l'aforament). Però també n'hi ha d'altres, com Figueres o La Roca del Vallès, que restringeixen la mesura als col·lectius més vulnerables (embarassades, menors de fins a 12 anys i majors de 65) o alguns, com Solsona, que apliquen descomptes del 50% en el preu de l'entrada.Llagostera, Riudellots de la Selva, Sils, Berga, Tàrrega, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Olesa, Esparreguera, Seva, El Pla de Santa Maria, Masquefa, Banyeres del Penedès, Terrassa, El Vendrell, l'Arboç, Capmany, Sant Cugat del Vallès, El Palau d'Anglesola, Montblanc, Abrera... I la llista continua. Nombrosos ajuntaments d'arreu del país han decidit obrir de franc les piscines municipals per ajudar la ciutadania a combatre l'onada de calor.Al costat d'aquells ajuntaments que permeten a tothom entrar de franc a les piscines (en general pobles, tot i que també hi ha grans ciutats), també hi ha d'altres consistoris que han decidit restringir la mesura als col·lectius més vulnerables: embarassades, menors de fins a 12 anys o majors de 65. En aquest llistat s'hi troben, per exemple, Figueres, La Roca del Vallès o Castellbell i el Vilar.A la capital de l'Alt Empordà, la mesura s'ha decidit aplicar aquest mateix dijous, coincidint amb què s'ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Municipal. Entre d'altres, això suposa suspendre les activitats a l'aire lliure mentre duri la calorada, habilitar el menjador social per acollir sensesostre i, fins i tot, repartir aigua entre els usuaris del transport públic en cas que sigui necessari.

