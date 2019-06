Nombrosos ajuntaments catalans obren gratuïtament les piscines per l'onada de calor

Una instantània de la piscina municipal de Figueres Foto: ACN

Nombrosos ajuntaments catalans han decidit obrir gratuïtament les piscines per l'onada de calor per permetre que la ciutadania es refresqui. La mesura, sobretot, s'adopta davant les previsions que anuncien que demà la calorada arribarà al punt àlgid i se superaran els 40 graus a bona part del territori. Hi ha consistoris que apliquen la gratuïtat entre avui i demà, però també d'altres que l'estenen fins diumenge. En general, els ajuntaments obren les piscines de franc a tots els residents (això sí, fins que no se superi l'aforament). Però també n'hi ha d'altres, com Figueres o La Roca del Vallès, que restringeixen la mesura als col·lectius més vulnerables (embarassades, menors de fins a 12 anys i majors de 65) o alguns, com Solsona, que apliquen descomptes del 50% en el preu de l'entrada.Llagostera, Riudellots de la Selva, Sils, Berga, Tàrrega, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Olesa, Esparreguera, Seva, El Pla de Santa Maria, Masquefa, Banyeres del Penedès, Terrassa, El Vendrell, l'Arboç, Capmany, Sant Cugat del Vallès, El Palau d'Anglesola, Montblanc, Abrera... I la llista continua. Nombrosos ajuntaments d'arreu del país han decidit obrir de franc les piscines municipals per ajudar la ciutadania a combatre l'onada de calor.Els alcaldes i alcaldesses han dictat bans on concreten que la mesura s'aplicarà fins que les temperatures comencin a remetre. En general, ho focalitzen entre aquest dijous i divendres (quan l'onada de calor arribarà al seu punt àlgid i els termòmetres s'enfilaran més amunt dels 40 graus). Però també n'hi ha molts que allarguen la gratuïtat fins diumenge. Això sí, especificant que en tots els casos es respectarà l'aforament màxim de les instal·lacions i que caldrà acreditar que es resideixi al municipi.Al costat d'aquells ajuntaments que permeten a tothom entrar de franc a les piscines (en general pobles, tot i que també hi ha grans ciutats), també hi ha d'altres consistoris que han decidit restringir la mesura als col·lectius més vulnerables: embarassades, menors de fins a 12 anys o majors de 65. En aquest llistat s'hi troben, per exemple, Figueres, La Roca del Vallès o Castellbell i el Vilar.A la capital de l'Alt Empordà, la mesura s'ha decidit aplicar aquest mateix dijous, coincidint amb què s'ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Municipal. Entre d'altres, això suposa suspendre les activitats a l'aire lliure mentre duri la calorada, habilitar el menjador social per acollir sensesostre i, fins i tot, repartir aigua entre els usuaris del transport públic en cas que sigui necessari.Aquest dijous, molts figuerencs han optat per passar millor la calor refrescant-se a les piscines municipals (situades a la zona esportiva, rere l'hospital). L'Ajuntament ha adoptat, entre d'altres, la mesura d'oferir entrada gratuïta als col·lectiu més vulnerables: les persones majors de 65 anys, les embarassades i els menors de 12 anys. Alguns dels que hi ha anat aquesta tarda han celebrat la mesura. És el cas de la Júlia Bosch. Ella té 12 anys i és el primer dia que hi ve però diu que hi anirà més vegades i que li sembla molt bé que sigui gratuït. "Fa molta calor", conclou.També els sembla bé a en Joan Bertran i a la seva dona, la Maria Camacho. Tots dos estan jubilats i estan abonats a la piscina però creuen que és una bona decisió tenint en compte les altes temperatures. Admeten que aquests dies és difícil aguantar la calor i que on s'està millor és a l'aigua. "Quan som fora d'aquí ens passem el dia entre dutxa i dutxa", assegura la Maria.El vicealcalde, Pere Casellas, diu que les mesures adoptades són "necessàries" però recomana que la gent apliqui el sentit comú i es mantingui hidratada. "Entenem que amb aquestes actuacions podrem cobrir qualsevol contingència".I és que a banda de la gratuïtat de la piscina, l'Ajuntament també ha acordat suspendre fins dissabte les activitats esportives a l'aire lliure, suspendre les activitats dels casals a l'exterior, fer un dispositiu preventiu dels Serveis Socials per visitar persones vulnerables o habilitar el menjador social per acollir indigents. També han limitat les hores d'exposició al sol dels treballadors municipals que estan al carrer.A més, també hi ha altres ajuntaments que davant l'onada de calor han optat per aplicar descomptes en l'entrada o cobrar un preu simbòlic d'1 euro. A Solsona, per exemple, l'Ajuntament permet que els majors de 70 anys entrin gratuïtament a les piscines.I la resta de la ciutadania, mentre duri l'onada de calor, tindrà un descompte del 50% en el preu. Així, durant l'episodi de temperatures extremes, la tarifa general passa a ser de 2 euros, d'1,25 euros per als jubilats o pensionistes fins a 69 anys i d'1,75 euros per als menors de 15 anys.A Cassà de la Selva, l'Ajuntament també ha aprovat aplicar preus especials fins diumenge, quan es preveu que les temperatures comencin a remetre. En aquest cas, els empadronats al municipi pagaran 2 euros i els que no hi visquin, 4 euros.

