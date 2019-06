DADES L'incendi de la Ribera d'Ebre ja és el segon més gran des del 1998

Els incendis han respectat força Catalunya els darrers anys. En l'última quinzena, la quantitat d'hectàrees forestals cremades és relativament baixa i, malgrat que les dècades prèvies era força habitual acostar-se o superar les 10.000 hectàrees anuals, això només va ocórrer el 2012, des del 2004. En el moment actual, de fet, el 2019 ja és l'any amb més massa forestal cremada dels últims quinze, bàsicament a causa de l'incendi de la Ribera d'Ebre.A la memòria queden els incendis que van fer estralls arreu de la península Ibèrica i a Catalunya, en especial al Berguedà i al Bages. Aquell any, es van calcinar 75.702,2 hectàrees forestals al país, lleugerament per sobre de les 65.811,7 hectàrees del 1986, quan el foc va arrasar l'Alt Empordà, Montserrat i les comarques del Bages o l'Anoia. En tercer lloc, a força distància, se situa l'any 1998, quan els incendis van atacar durament la Catalunya Central. L'Alt Empordà va tornar a ser el focus del foc el 2012, l'últim cop que es van superar les 10.000 hectàrees forestals calcinades.De forma desagregada, l'incendi més mortífer va ser el que va unir dos focus originats a Casserres i Montmajor, al Berguedà, i que es va emportar 22.919 hectàrees de zona forestal, el 1994. Aquell mateix, un altre foc va arrasar bona part del Bages (16.045 hectàrees), nascut a Sant Mateu de Bages. En tercer lloc, n'hi ha un d'Aguilar de Segarra del 1998 (15.272 hectàrees) i, tot seguit, dos d'originats a La Jonquera (Alt Empordà), el 1986 (15.223 hectàrees) i el 2012 (10.477 hectàrees).Ara per ara, el de la Ribera d'Ebre és l'onzè incendi que ha cremat més massa forestal dels darrers 34 anys i el segon dels últims 20 anys, amb 6.500 hectàrees. Malgrat tot, el risc que segueixi estenent-se és elevat i fins i tot s'apunta que podria arribar a cremar 20.000 hectàrees, situant-se tan sols per darrere del mortífer incendi del Berguedà del 1994, que va endur-se cinc vides.

