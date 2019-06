El Suprem denega la petició de Puigdemont i Comín d'acatar la Constitució per ser eurodiputats

La sala tercera del Tribunal Suprem ha denegat les mesures cautelaríssimes sol·licitades per Carles Puigdemont i Toni Comín, en què aquests reclamaven la suspensió de l'acord de la Junta Electoral Central del 20 de juny del 2019,a través del qual se'ls va impedir acatar la Constitució per imperatiu legal. Aquest pas, que s'havia de realitzar al Congrés dels Diputats, era el previ per recollir l'acta d'eurodiputats al Parlament europeu. Sense ell, a més, no es podia sol·licitar l'acta i, per tant, es declaraven vacants els seus escons, de la mateixa manera que s'havia fet amb el d'Oriol Junqueras, en presó preventiva.En el seu recurs, els eurodiputats electes al·legaven l'especial urgència del recurs per la proximitat del ple constitutiu del Parlament europeu el 2 de juliol. Així mateix, exposaven que denegar-los la possibilitat d'acatar la Constitució i assistir a la sessió els privava dels seus drets polítics.La sala, però, destaca que els acords de la Junta Electoral Central que van ser impugnats es van adoptar el 20 de juny, mentre que els recursos de Puigdemont i Comín no van efectuar-se fins el 26 de juny, i també indica que no veu "especial urgència" en les al·legacions dels recurrents.

