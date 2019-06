Felip VI centra en l'empresariat l'agenda de la seva tercera visita a Catalunya aquest any

la Nit de la Logística que se celebrarà a Barcelona, en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL). El monarca també ha rebut el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.A la sortida de la trobada, el president de Foment ha explicat que la reunió ha estat bàsicament institucional, per explicar al monarca els canvis produïts a la patronal catalana, i l seva aposta per fer de Catalunya un hub internacional de la tecnologia i les telecomunicacions al sud d'Europa.En les audiències fetes pel rei espanyol al Palauet Albéniz, també ha estat rebuda en audiència la junta del Col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT), amb el seu degà, Manuel Albiac, al capdavant. A la sortida de l'audiència, Albiac ha manifestat que el cap de l'estat ha expressat la seva voluntat de "participar en la vida de la societat catalana". El degà dels advocats tarragonins ha demanat al monarca que visiti més Catalunya i que "no ens deixi d'assistir".