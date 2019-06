Mor l'alt càrrec de Corea del Sud que va patir un robatori a Barcelona

L'alt càrrec de Corea del Sud que es trobava en estat crític ha mort aquest dijous, segons ha pogut confirmarEs trobava a l'hospital després de patir dilluns una estrebada d'un lladre que anava en moto a Barcelona. Els fets van tenir lloc dilluns a les 22.40, a prop del centre comercial de Diagonal Mar, al districte de Sant Martí.La dona era Hyewol Kim, vicepresidenta de la Comissió Presidencial per a la ciutat de la Cultura de l'Àsia del govern de Corea del Sud, segons va explicar a principis de setmana el Govern a través d'un comunicat. Quan es va produir el robatori, la víctima va caure a terra inconscient i a hores d'ara els Mossos encara no han trobat el lladre.El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ja es va posar dimarts a disposició del consolat de Corea del Sud a Barcelona. El conseller Alfred Bosch va manifestar la voluntat de traslladar als responsables de Corea del Sud que "aquest tipus de violència no és habitual a Barcelona" i que es treballa perquè els visitants pugin sentir-se "segurs".

