Els Bombers intenten controlar el flanc més perillós de l'incendi de l'Ebre, que ja ha cremat 5.500 hectàrees

Dades de l'incendi, actualitzades fins a les 14.30h



Hectàrees cremades: 5.500

Persones desallotjades: 53

Efectius desplegats: 90 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i 11 mitjans aeris, que són 1 helicòpter de comandament, 5 helicòpters bombarders, 4 avions de vigilància i atac i 1 hidroavió del ministeri d'Agricultura

Es tracta d’un dels pitjors incendis dels darrers 20 anys, amb un potencial de 20.000Ha. La feina d'aquesta nit és bàsica, tenint en compte que les dures condicions meteorològiques demà tornen a ser extremes.

Demanem la màxima precaució i responsabilitat!https://t.co/sEkfbXBSnp pic.twitter.com/nxqkLMlNN1 — Bombers (@bomberscat) June 26, 2019

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant a contrarellotge per controlar el virulent incendi de la Ribera d'Ebre, que ja ha arrasat més de 5.500 hectàrees. Els cossos d'emergència prioritzen controlar el flanc dret, i a hores d'ara comencen a controlar-ne la part sud i se centren en la part nord. Segons ha explicat Miquel Buch en roda de premsa a primera hora de la tarda, en la part sud del foc la tasca dels Bombers "comença a anar bé".Per contra, ara els efectius es dediquen a atacar el sector nord d’aquest flanc perquè hi ha sectors que podrien créixer. Precisament aquest és un dels motius que han portat a ordenar el confinament dels habitants de Bovera (Garrigues). Segons Buch, la mesura s’ha pres per motius de seguretat i forma part "d’una de les hipòtesis" d’actuació marcades pels responsables de l’operatiu. El conseller ha insistit que no creuen que el foc arribi al nucli de Bovera, però que se n’ha decidit el confinament per precaució. A Maials (Segrià) s’ha recomanat el confinament de gent gran, embarassades, infants i persones amb problemes respiratoris.El sector nord del flanc dret de l’incendi és el que més preocupa a hores d’ara, atès que les condicions meteorològiques -amb vent moderat i temperatures molt elevades- , continuen sent desfavorables per a l’extinció. En aquest sentit, el conseller d’Interior ha admès que no poden descartar més confinaments. "Lluitem contra el foc i la meteorologia; enemics que lluiten en contra nostra", ha subratllat. Unes 90 dotacions terrestres, una desena de mitjans aeris i més de mig miler d’efectius humans lluiten contra el foc.Pel que fa a la superfície cremada, el titular d’Interior ha insistit que la xifra provisional és d’unes 5.500 hectàrees, tot i que hi ha “clapes verdes” dins el perímetre que s’han pogut salvar de les flames.En la compareixença que ha fet el conseller d'Interior, Miquel Buch, a primera hora del matí ha destacat les complicacions de les tasques d'extinció de l'incendi i ha apuntat que podria tractar-se del pitjor incendi dels últims anys a Catalunya, que podria arribar a les 20.000 hectàrees.A les 7 del matí s'ha incorporat un helicòpter de comandament, un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac. I de manera progressiva, s'han anat incorporant la resta de mitjans aeris, amb tres helicòpters bombarders més, un altre helicòpter de comandament i els tres hidroavions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.La Unidat Militar d'Emergències ha arribat aquesta passada nit per col·laborar en les tasques d’extinció. La integren uns 120 efectius i 9 vehicles, del Batalló d'Intervenció amb base a Saragossa, dispositiu que podria incrementar en funció de com evolucioni l’incendi al llarg de les pròximes hores. El dispositiu d’extinció també compta, des d’ahir, amb maquinària pesada.Al llarg de la matinada, l’estratègia dels Bombers ha consistit a reforçar l’atac al flanc esquerre amb l’objectiu d’ancorar l’incendi a tocar de la carretera C-12. Això permetrà poder-se centrar posteriorment en el flanc dret. S’ha treballat amb intensitat màxima aprofitant que, a partir del vespre, el vent havia amainat a la zona i que la temperatura havia començat a baixar amb l’arribada de l’ocàs. La humitat, com és habitual en horari de nit, també ha pujat fins al 62% que s’ha registrat a les 05.00h. Tot i això, i al llarg de la jornada diürna d’avui, s’espera que les temperatures es tornin a alçar; de fet, la humitat relativa ja ha començat a baixar. Per tant, la situació en general tornarà a ser de risc extrem, amb la qual cosa es manté la previsió de què el potencial de l’incendi és de 20.000 hectàrees.Des dels moments inicials, el foc es va propagar amb molta velocitat en direcció nord-oest, empès pel vent. Anit, l’incendi tenia un perímetre de 128 quilòmetres, amb 14 quilòmetres de llargada, i ja havia afectat unes 3.600 hectàrees afectades de diversos municipis: la Torre de l’Espanyol, Vinebre, la Palma d’Ebre, Flix i Maials, segons la darrera estimació del Cos d’Agents Rurals. Hi ha una trentena de persones evacuades, de les masies que hi ha a la zona.La Creu Roja ha habilitat amb desenes de matalassets i mantes la sala esportiva de l'escola Enric Grau Fontseré de Flix per a tots els desallotjats per l'incendi que hi han volgut passar la nit. L'Ajuntament ha fet un inventari amb una quarantena de veïns que podrien necessitar un espai per menjar, dormir i netejar-se però han estat molts més el afectats, com han assegurat fonts dels consistori.Hi ha també cinc carreteres tallades com a conseqüència d’aquest incendi: la C12 (entre Maials i Flix), la T703 (a la Palma d’Ebre ), la C233 (entre Bovera i Flix), la T714 (Torre de l’Espanyol) i la T2237 (entre Vinebre i la Palma d’Ebre).Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que el foc hagi començat en un femer sense precisar, encara, la causa.

L'incendi ha arrasat una granja de xais a Torre de l'Espanyol, una de les poblacions afectades. Això és el que ha assegurat l'alcalde del municipi, Joan Juncà, que ha apuntat que els animals haurien mort a causa del foc.





Imatge aèria que mostra l'abast de l'incendi.

