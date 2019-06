Sanchis, Gordillo i «Sàpiens», protagonistes de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

La Junta de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) ha concedit aquest vespre el Premi Comunicació al director de TV3, Vicent Sanchis, i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Un reconeixement que els membres de la Junta els atorguen "com a denúncia de la repressió i com a defensa dels mitjans públics que ells dirigeixen".L'APPEC ha ressaltat "la capacitat de Sanchis i Gordillo de gestionar els mitjans públics en el context de repressió i vulneració de drets que ha viscut Catalunya i les seves institucions en els darrers anys", i que ha sigut "especialment aferrissat en el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals".El lliurament del guardó s'ha fet aquest vespre a l'espai Endesa de Barcelona, on també s'ha reconegut la revista de divulgació històrica Sàpiens amb el premi a Millor Revista. El jurat, format per experts del món de la cultura i la comunicació, ha valorat l'aposta que la publicació va fer l'any 2018 per renovar-se, tant a nivell de disseny com de continguts, i ha ressaltat que hagi fet aquest canvi "malgrat tenir una posició privilegiada" com una de les revistes més venudes i llegides.En la categoria de Millor Publicació Revista, s’atorga així mateix una mencióespecial a Cocoter, una publicació dirigida al públic infantil amb una presentació atractiva i molt acurada pensada per despertar la curiositat i fomentar les ganes de llegir dels infants. La revista, gira entorn d’una temàtica amb l’objectiu d’entretenir, divertir i instruir, segons valora el jurat.En la categoria Millor Publicació de Premsa, el Diari de Sabadell s’emportarà el premi per ser “exemple de diari territorial que ha esdevingut referent”. Un producte d’èxit per la seva filosofia de treballar temes propis i sovint poc complaents. El rellançament del diari a mans d’un grup empresarial jove l’ha convertit en un mitjà obert a la ciutat, que surt de l’agenda institucional i amb una cobertura molt àmplia.D’altra banda, el digital cultural bonart.cat rebrà el premi a Millor Publicació Digital, un mitjà que complementa la revista en paper –que aquest mes celebra els seus 20 anys–, i que permet seguir l’actualitat del món de les arts plàstiques que la revista en paper tracta en profunditat. A més, el jurat ha valorat la capacitat del mitjà digital de "crear una comunitat al voltant de Bonart".Per la seva banda, l’actriu i pallassa Pepa Plana rep el Premi Cultura per tota una trajectòria d’èxit dedicada al circ que ha permès donar a conèixer encara més aquesta disciplina. Pepa Plana és un referent nacional del gènere, per la qualitat dels seus espectacles i per la seva contribució a la visualització de les pallasses, destacant com una de les figures europees. Va començar la seva carrera als anys 90 i, des d’aleshores, la seva tasca ha estat reconeguda i guardonada arreu del país.Finalment, la Junta de l’APPEC editors de revistes i digitals ha decidit atorgar el Premi Societat al periodista i escriptor britànic John Carlin, per contribuir de forma decisiva a difondre els valors universals que encarna la figura de Nelson Mandela, i per la seva visió externa i objectiva sobre el conflicte català.

