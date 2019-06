Sanchis i Gordillo lloen els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio i denuncien un context «d’assetjament»

La gala de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català Foto: APPEC

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, han recollit aquest dijous el Premi Comunicació ex aequo de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), durant la 19a Nit de les Revistes i la Premsa en Català. Amb aquest premi l’APPEC ha volgut fer costat els dos periodistes en clau de “denúncia de la repressió” i de “defensa” dels mitjans públics.La vetllada ha estat marcada pel lliurament del Premi Comunicació a Vicent Sanchis i Saül Gordillo, premiats per l’APPEC per la seva “capacitat de gestionar els mitjans públics en el context de repressió i vulneració de drets que ha viscut Catalunya i les seves institucions en els darrers anys, especialment aferrissada en el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals", en opinió del jurat. El president de l’entitat, Germà Capdevila, ha secundat aquestes impressions i ha clamat contra redaccions escorcollades, periodistes perseguits ni editors processats sense cap motiu”.Els directors d’aquests dos mitjans públics, actualment investigats al jutjat número 13 per desobediència en relació a l’1-O, ja van denunciar la setmana passada al Parlament una "campanya de desprestigi, desgast i criminalització" dels mitjans públics, "mediàtica i política" i Gordillo va instar el Parlament a legislar per poder blindar els mitjans davant d’una hipotètica nova aplicació de l’article 155.En recollir el premi aquest dijous, Gordillo i Sanchis han lloat la feina i l’actitud dels seus treballadors els darrers dos anys, des de l’amenaça que el 155 es fes extensiu als mitjans públics i fins en l’actualitat. “En un context d’assetjament i d’atacs físics, van estar a l’alçada de les circumstàncies”, ha dit Gordillo, per a qui la feina de director “és aparentment senzilla i consisteix a parar els cops, aguantar les pressions i patacades i deixar que els professionals treballin amb la màxima llibertat”.Gordillo, a més, ha insistit que els mitjans públics de la CCMA funcionen amb criteris professionals i lluny de "l’estereotip que es pretén instal·lar des de fora". Vicent Sanchis l’ha secundat i ha apuntat que el compromís dels treballadors dels mitjans públics amb la casa va ser tal que, al seu parer, són en part responsables que no es gosés aplicar l’article 155 als mitjans.Aragonès ha celebrat que el país "té unes publicacions periòdiques que el situen en el primer nivell", però ha lamentat la manca de "normalitat" que viu el país i que ha fet que en aquesta nit les “paraules repressió, presó i exili” s’hagin repetit tant. “Sovint quan hi ha repressió, qui també acaba sent víctima d’això és qui escriu, qui parla”, ha destacat Aragonès abans de sumar-se a les felicitacions a Saül Gordillo, Vicent Sanchis i els mitjans que dirigeixen "per la tasca realitzada els dos últims anys en un context de repressió".En la 19a Nit de les Revistes i la Premsa en Català s’han atorgat vuit reconeixements més a publicacions i professionals de la comunicació i la cultura. D’una banda, el premi a Millor Revista, que ja es va fer públic la setmana passada, i que enguany s’endú la revista de divulgació històrica Sàpiens, a més dels premis a Millor Publicació de Premsa al Diari de Sabadell i a la Millor Publicació Digital, per a bonart.cat.Els premis a les publicacions, els atorga un jurat format per una quinzena de reconeguts professionals del món de la cultura i la comunicació. Per la seva banda, la Junta l’APPEC editors de revistes i digitals ha concedit el premi Cultura –a més del premi Comunicació, que reben Sanchis i Gordillo-, enguany a la pallassa Pepa Plana. També s’havia de concedir el Premi Societat a l’escriptor i periodista John Carlin, però segons l’organitzador el britànic ha "declinat" rebre’l a última hora per motius personals.L’APPEC ha celebrat aquest dijous la 19a Nit de les Revistes i la Premsa en Català. Un acte que té com a objectiu posar en valor la tasca de les publicacions dels territoris de parla catalana amb l’atorgament de reconeixements en diferents categories. A més dels premiats, a la vetllada hi ha assistit el president de l’entitat, Germà Capdevila, una bona representació del sector periodístic i també responsables polítics com el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Finalment no hi ha assistit el president Quim Torra, que s’ha desplaçat a la zona de l’incendi de la Ribera d’Ebre.

