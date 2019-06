El Parlament denuncia vulneració de drets pel veto de Junqueras, Puigdemont i Comín

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous al matí una moció d'ERC que denuncia la vulneració dels drets polítics d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats. El text ha rebut el suport de JxCat, els republicans, Catalunya en Comú-Podem i la CUP. En total, 73 diputats, mentre que el bloc constitucionalista -Cs, PSC i PPC- hi ha votat en contra amb 55 vots.La moció també constata que l'Estat ha de complir amb les seves obligacions internacionals enlloc de posar en dubte el contingut del dictamen i l'honorabilitat dels integrants del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU. Finalment, el text comporta que el Parlament continuï fent les "gestions necessàries" perquè l'Estat compleixi amb el dictamen.El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha estat l'encarregat de defensar el text de la moció, i ha asseverat que el dictamen de Nacions Unides demostra que la presó preventiva dels líders independentistes és "desproporcionada". Dirigint-se al bloc constitucionalista, el diputat republicà ha deixat anar que, en el fons dels seus cors i raons, els diputats de Cs, PSC i PPC també volen que els "presos polítics" siguin persones "lliures" però no saben "com aguantar-ho".El vicepresident primer de la mesa i diputat de JxCat, Josep Costa, ha justificat el vot a favor de la moció perquè cal exigir "en cada moment" l'alliberament dels presos i el retorn dels "exiliats". A més, Costa també s'ha mostrat esperançat que la segona instància d'aquest organisme internacional també demanarà l'alliberament dels presos Josep Rull, Raül Romeva, Quim Forn i Dolors Bassa.El diputat de la CUP Carles Riera ha opinat que, pel "règim del 78", la raó d'Estat estarà sempre per damunt dels drets civils i polítics, i que, en canvi, el sobiranisme mantindrà la democràcia per sobre de tot. El dirigent anticapitalista ha conclòs que ampliar els drets legitimarà "sempre" la desobediència, i ha situat com un "dret moral i polític" defensar la llibertat i l'absolució dels "presos polítics".D'altra banda, la parlamentària Susanna Segovia (CatECP) ha argumentat que negar l'existència de "presos polítics" no ajuda a sortir de la situació, i ha conclòs que el Parlament ha de donar "lliçons" per trobar una solució política al conflicte.Al seu torn, la diputada de Cs Susana Beltran ha defensat el vot en contra del seu grup i ha recordat que el Tribunal Europeu de Drets Humans va avalar la sentència del Constitucional sobre el ple del 6 i 7 de setembre i la vulneració dels diputats quan "els separatistes van abusar de la seva majoria".La diputada socialista Assumpta Escarp ha insistit que les esmenes del PSC -que no han estat acceptades per ERC- pretenien deixar "clar" el valor de l'opinió del grup de treball de l'ONU per no desvirtuar-lo. Escarp ha justificat que aquest dictamen no és vinculant ni té "cap efecte jurídic intern". Finalment, Alejandro Fernández (PPC) ha recordat que la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017 no va rebre cap reconeixement internacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor