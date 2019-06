Deu consells per sobreviure a la calor aquest estiu

Catalunya encara una onada de calor, la primera d'aquest 2019, tot i que el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha alertat que segurament no serà l'única. Durant l'estiu del 2018 en van ser dues i si es comparen els dies d'onada de calor de l'any passat amb les del 2017 es detecten diferències pel que fa a la mortalitat: l'estiu passat van notificar-se 65 casos de cops de calor, dels quals 28 van ser víctimes mortals . Es tracta de la xifra més elevada mai registrada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.Davant d'aquesta realitat, el Departament de Salut ha posat en marxa la campanya ​Un estiu sense UFFF , que se centra especialment en la prevenció, "l'única arma que tenim". Les recomanacions de Salut per combatre la calor aquest estiu són aquestes.

