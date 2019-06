El tripartit de Lleida rubrica l'entesa i acaba amb l'«anomalia política» de 40 anys del PSC

ERC, JxCat i el Comú han firmat aquest dijous el "pacte de Sant Joan", l'entesa de govern a tres bandes que permet arrencar el nou executiu de la Paeria de Lleida, el primer en 40 anys que estarà liderat per un partit que no és el PSC.L'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, ha reivindicat el component històric d'aquesta entesa, que suposa la fi, ha dit, d'una "anomalia política" a la capital del Segrià. En aquest sentit, el líder republicà ha afirmat que el pacte a tres bandes és un model que es pot "exportar" a altres indrets de Catalunya, i ha posat l'accent en la voluntat d'impulsar un canvi il·lusionant.L'acord estableix les bases per a un govern estable de coalició amb un Pla d'actuació municipal que consta de 27 punts programàtics i va acompanyat d'un annex de 165 pàgines. L'alcalde Miquel Pueyo, que ha qualificat l'acord d'"històric" i "modèlic", nomenarà aquest divendres els set tinents d'alcalde per tal que la nova Paeria pugui començar a funcionar, i dilluns se celebrarà el ple en què s'aprovarà el cartipàs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor