El govern de Colau es planteja «reformar» la Guàrdia Urbana aquest mandat

L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquest dijous la recepció dels 139 nous agents de la Guàrdia Urbana que s'acaben d'incorporar al cos de policia local, en un acte al Saló de Cent del consistori. Els agents començaran les pràctiques a les comissaries del cos acompanyats d’agents amb més experiència. D'aquí a un any seran nomenats agents del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona com a funcionaris de carrera.Per ara, la tasca dels nous agents se centrarà en l'àmbit de la proximitat. Un aspecte en què s'han volgut centrar l'alcaldessa, Ada Colau, i el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, en els seus discursos de benvinguda. "La Guàrdia Urbana és prevenció, proximitat i mediació i per això creix la confiança de la ciutadania en el cos", ha assegurat Colau. Per Recasens, la policia de proximitat forma part de les bases per un nou model de seguretat que en aquest mandat s'ha de consolidar. "Cal repensar el model de seguretat i reformar en profunditat les organitzacions professionals policials", ha demanat.La petició de Recasens, de fet, no és nova, ja que el comissionat ha reivindicat un nou model de seguretat a Barcelona durant els últims quatre anys. En la recta final del mandat i durant la campanya, però, Colau va restar importància la construcció d'un model alternatiu. La demanda insistent de més policia o els operatius contra la presència de venedors ambulants al metro de la plaça de Catalunya al front marítim en són bons exemples. També el fet que qualifiqués de "tòpic" la demanda d'un model policial d'esquerres.Una valoració que xoca amb els postulats de Recasens. "La seguretat no pot seguir sent la mateixa. El model actual no ha solucionat els problemes", ha valorat aquest dijous el comissionat.Amb les negociacions del nou cartipàs municipal en marxa, la figura de Recasens penja d'un fil. El PSC té clar que vol controlar l'àrea de Seguretat i Albert Batlle és el principal candidat per ocupar-se'n. Si aquesta opció es materialitza, Colau deixaria d'assumir les competències de Seguretat, de les quals se'n va fer càrrec el 2015.Independentment de qui es fa càrrec de l'àrea, els deures ja estan definits. Per exemple, la reducció dels furts a Ciutat Vella, frenar la proliferació de narcopisos, assumir el desplegament de la policia de barri o vetllar pel bon funcionament de les noves càmeres que tindran els agents, i que només gravaran aquells operatius que els policies vulguin.Amb l'arribada dels 139 nous agents, el govern de Colau respira una mica més tranquil, després de mesos de reclamacions per disposar de més presència policial a Barcelona. La demanda principal, però, no s'ha complert, ja que el Govern continua sense respondre la petició d'enviar a la capital catalana 150 agents més dels Mossos d'Esquadra.Amb tot, Colau ha valorat que els nous guàrdies urbans satisfaran en part la "necessitat" de nous agents a la ciutat, especialment amb la "intensificació d'usos de l'espai públic" que té lloc durant l'estiu. "La ciutat us espera", ha dit als nous agents.Del total de 139 agents que s'incorporen a la Guàrdia Urbana, només 30 (un 22%) són dones. De fet, actualment tan sols el 10% dels agents del cos són dones.Colau ha volgut dedicar unes paraules a les noves agents i ha volgut expressar la seva confiança que en les noves promocions la paritat serà més gran.Entre les noves guàrdies urbanes que aquest dijous han estat rebudes per les autoritats al Saló de Cent hi ha Bàrbara Coffi, la primera agent negra del cos. "És un orgull representar el meu col·lectiu i que al cos de la Guàrdia Urbana es vegi la diversitat que hi ha a la ciutat", ha afirmat.

