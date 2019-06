Els presos de JxCat defensen per carta l'abstenció en la investidura de Sánchez

Torra defensa el no a la investidura de Sánchez, com també ho fan Míriam Nogueras i Laura Borràs, ben connectades amb ell i Puigdemont

Lledoners ha acollit una reunió entre els presos i membres del grup parlamentari durant el primer dia hàbil dels encausats a la presó del Bages

Què ha de fer l'independentisme davant la investidura de Pedro Sánchez? Bloquejar-la arran de la manca d'ofertes concretes per a Catalunya o bé afavorir-la per obrir un nou temps de diàleg i evitar la repetició, sempre incerta, de les eleccions espanyoles? El debat és viu entre tots els actors implicats, i també ha arribat a les presons on hi ha els dirigents encausats per l'1-O. Segons diverses fonts consultades per, els presos de Junts per Catalunya (JxCat) han traslladat arguments a favor de l'abstenció amb una carta de set pàgines. Els promotors han estat Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, diputats suspesos al Congrés i a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem.La missiva, adreçada a l'òrgan de governança de JxCat, defensa tenir en compte l'abstenció a Sánchez davant l'enrocament al Congrés. Segons dirigents que els han visitat en les últimes setmanes, els presos de la formació són "més favorables" a no posar traves al líder del PSOE que no pas altres membres de la formació, com és el cas de l'entorn de Puigdemont -més procliu al "no a tot" al Congrés- i també del president Quim Torra, que no considera que hagin "canviat les condicions" per fer costat a Sánchez. El líder socialista, de fet, no ha posat damunt la taula cap proposta concreta per a Catalunya, com li ha exigit reiteradament Torra, l'última vegada aquest dimecres.Els presos que defensen l'abstenció tenen al seu costat un suport rellevant: Artur Mas. L'expresident de la Generalitat, molt actiu de portes endins de cara a la reordenació de l'espai de JxCat, és un dels defensors de no posar traves a Sánchez i d'evitar el bloqueig que porti a noves eleccions. "Prefereixo algú que no cali foc a casa meva encara que no aporti la solució", va assenyalar divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio . Mas està fent circular aquests dies el terme "resistència activa" per definir l'estratègia de l'independentisme, i aquí és on s'emmarcaria l'abstenció.Malgrat tot, aquesta qüestió genera debat intern i no hi ha cap decisió presa. Aquest dijous hi ha hagut una reunió a Lledoners amb membres del grup parlamentari, segons les fonts consultades per. Laura Borràs i Míriam Nogueras, les dirigents amb més pes dins del grup i ben connectades amb Puigdemont i Torra, són contràries a qualsevol gest de favor cap a Sánchez mentre no hi hagi moviments per trobar una solució acordada. Els més contraris al líder del PSOE dins de JxCat recorden que la repressió continua, i posen com a exemple el paper de la Fiscalia en el judici de l'1-O.En aquest sentit, les fonts coneixedores de la situació asseguren que el president de la Generalitat és qui menys incentius troba per abstenir-se en la investidura de Sánchez, mentre que Puigdemont, tot i inclinar-se pel no, està obert al debat intern. El sector més moderat del PDECat, amb David Bonvehí al capdavant -sense oblidar els moviments de Marta Pascal, clau en la moció de censura i senadora a Madrid-, aposta per l'abstenció. Al Govern, en canvi, hi ha de tot: Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, tancava la porta a qualsevol cessió perquè no es pot facilitar "gratis" la investidura mentre l'Estat manté el control financer sobre les institucions catalanes.No és la primera vegada que els presos traslladen posicionaments per carta des de la presó. Quan Catalunya vivia amb incertesa la formació del Govern després de les eleccions del 21-D, en ple veto de l'Estat a les candidatures de Puigdemont, Sànchez i Turull a la presidència, els encausats de JxCat van fer arribar cartes a la cúpula de la formació per demanar la constitució d'un executiu que foragités l'article 155 de la Constitució i permetés recuperar una certa normalitat institucional. L'expresident va acabar escollint Torra, que ahir ja va visitar els presos a Lledoners.El centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada acollirà més reunions sobre l'escenari a Madrid en els propers dies. Es tracta d'una de les grans decisions que es prendran a Lledoners durant les setmanes que vindran, juntament amb la resposta a la sentència del Suprem, que es preveu per finals de setembre o principis d'octubre . Rull, Turull, Sànchez i també Joaquim Forn, regidor a Barcelona, també tindran un paper decisiu en el futur de JxCat com a partit, que es preveu solucionar abans que arrenqui la tardor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor