Habitatge, medi ambient i transparència, eixos del nou cartipàs de Sant Cugat

Malgrat aquesta reducció de sous, el còmput global de l'equip de govern és més elevat que l'any anterior, ja que abans l'equip de govern estava format per 10 regidors, i en aquest mandat seran 13.



En els propers dies l'alcaldessa donarà a conèixer el nou organigrama de personal eventual i directiu de l'Ajuntament.

El nou govern municipal de Sant Cugat va presentar ahir a la tarda el cartipàs per a la legislatura, format per ERC, el PSC i la CUP.L'alcaldessa, Mireia Ingla, va explicar que es tracta d'un cartipàs "equilibrat i transversal", ja que "les tres forces de l'equip de govern tenen el mateix nombre de tinències d'alcaldia, independentment de la seva representació al consistori", i que "les regidories estan repartides de forma transversal, ja que hi ha regidors de diversos partits en les diferents tinències d'alcaldia".El govern ha marcat com a eixos prioritaris l'habitatge, el medi ambient i la transparència i el bon govern, i és per això que s'han creat les tinències d'alcaldia de Bon Govern, Transparència i Participació (Lourdes Llorente) i un Comissionat per l'Emergència Climàtica (Alba Gordó). La tinència d'alcaldia d'Habitatge es manté (Francesc Duch) per potenciar les actuacions en aquesta àrea, i tal com va assenyalar la tinenta d'alcalde Núria Gibert, "estaran molt coordinades amb la tinència d'alcaldia de drets socials, que s'encarregarà d'atendre l'emergència habitacional".La resta de tinències d’alcaldia del cartipàs municipal han quedat repartides de la següent manera: Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat (Pere Soler - PSC); Drets Socials i Igualtat (Núria Gibert - CUP); Cultura, Educació, Esports i Joventut (Esther Madrona - ERC); i Promoció Econòmica, Ocupació i Empresa (Elena Vila - PSC).Pel que fa a les regidories, han quedat repartides de la següent manera: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport (Jose Gallardo - PSC); Ciutadania, Salut i Esports (Gemma Aristoy - ERC); Infància, Educació, Universitat i Memòria Històrica (Pilar Gorina - PSC); Sostenibilitat i Joventut (Alba Gordó - ERC); Seguretat Ciutadana, Via Pública i Benestar Animal (Francesc Carol - ERC); Joventut, Participació i Barris (Marc Simarro - CUP).Pel què fa a les retribucions econòmiques, el tinent d'alcalde Pere Soler va remarcar que la proposta "contempla un conjunt de reduccions de sous municipals. Volem aprimar els costos de l'equip de govern". Així, el sou de l'alcaldessa es redueix un 15% (de 79.598’27 a 67.658’53 €/anuals bruts); els sous dels tinents d’alcaldes un 10% (de 70.003’08 a 63.002’77 €/anuals bruts en dedicació exclusiva); i els sous dels regidors es redueixen un 5% (de 50.442’98 a 47.920’83 €/anuals bruts en dedicació exclusiva). La retribució dels regidors de l’oposició es manté igual.

